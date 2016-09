Fuera de circulación

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Saúl “Canelo” Álvarez no regresará a pelear en este 2016. Golden Boy Promotions confirmó que el nuevo campeón Superwelter de la OMB sufrió una fractura en el dedo pulgar de la mano derecha.



El púgil comentó después de la pelea contra Liam Smith que se había lesionado la mano en el segundo asalto.



Hoy visitó al especialista Pedro Lomelí y tras tomarle radiografías y una resonancia magnética, el doctor determinó que el tapatío tiene una fractura no desplazada del escafoides del carpo derecho (dedo pulgar).



Ante dicha lesión se le inmovilizará la mano por seis semanas y utilizará un aparato braquipalmar.



“Se llama fractura avulsión y de acuerdo al doctor Lomelí Jaime tiene buen pronóstico ya que no se necesita cirugía”, apuntó la promotora.



El plan era que el 10 de diciembre Canelo peleara, quizá en Nueva York, pero con esto todo apunta a que su siguiente pelea sería hasta mayo de 2017.