Piratas ganan a Cardenales juego dedicado a Pequeñas Ligas

WILLIAMSPORT, Pennsylvania(AP )

Josh Bell conectó un jonrón y produjo cuatro carreras, para que los Piratas de Pittsburgh vencieran el domingo 6-3 a los Cardenales de San Luis, en un juego bautizado como la primera edición del Clásico de Pequeñas Ligas.



Los Piratas fueron los locales de manera nominal en el remodelado Bowman Field, un parque de ligas menores. El inmueble se ubica a unas cinco millas (ocho kilómetros) del complejo donde se realiza la Serie Mundial de Pequeñas Ligas.



Las primeras filas del graderío fueron reservadas para los integrantes de los equipos que participan en ese certamen infantil, quienes tuvieron la oportunidad de convivir con sus ídolos de las mayores antes del encuentro.



El duelo se enmarcó en una iniciativa de las Grandes Ligas para reconocer la importancia del béisbol infantil y juvenil.



Después del out que puso fin al primer partido de temporada regular que se haya disputado en Williamsport, los Piratas festejaron del modo habitual. Luego, siguiendo una tradición de las Pequeñas Ligas, los miembros de los dos equipos formaron fila en el plato, y sus respectivos integrantes se fueron estrechando la mano, para cerrar una jornada en que se dio realce al valor del deportivismo.



Ello no significa que la derrota no haya sido dolorosa para los Cardenales, que se rezagaron a tres juegos y medio de los Cachorros de Chicago, líderes de la División Central de la Liga Nacional. San Luis fue rebasado incluso por los Cerveceros de Milwaukee, que están ahora a dos juegos de la punta.



Bell encontró un pitcheo de Mike Leake (7-12) y envió la pelota por encima del muro del jardín derecho, para producir dos carreras en la primera entrada. El toletero añadió un sencillo de dos carreras en el tercer acto, y Pittsburgh ya no miró atrás.



El abridor dominicano Iván Nova (11-10) se llevó el triunfo, durante una faena de tres carreras y ocho hits. Repartió cinco ponches a lo largo de cinco entradas y dos tercios.



Por los Cardenales, el puertorriqueño Yadier Molina de 4-3 con dos anotadas. El venezolano José Martínez de 1-0.



Por los Piratas, los dominicanos Starling Marte de 3-2 con dos anotadas, Nova de 2-0.