En busca del juego perfecto

TIJUANA, Baja California

Miguel Herrera mencionó que ante Tigres buscarán hacer un partido que “raye lo perfecto” y que únicamente alineará a jugadores que se encuentren al cien por ciento.



Sobre las bajas del equipo, están descartados Juan Carlos Valenzuela y Michael Orozco, mientras que Avilés Hurtado ha estado en rehabilitación buscando que llegue al juego ante los felinos, así lo expresó el estratega en conferencia de prensa.



Xolos llega al Estadio Caliente con una desventaja de dos goles, “tenemos que ir a atacar, no queda otra, saber que ellos tienen gente que en cualquier momento puede hacerte daño, tenemos que hacer algo que raye lo perfecto”, comentó Herrera.



A consideración del “El Piojo”, los felinos no fueron dominantes en el juego de ida, “nos ganó Tigres, pero tampoco nos vapuleó o nos pasó por encima, los goles fueron más circunstanciales que grandes jugadas”, dijo



La situación no le permite inventar nada en cuanto a lo táctico, cerca de 24 horas al inicio del encuentro, el estratega no tenía en mente el once inicial o las variantes, pero aseguró que no hará nada que no haya trabajado antes.



“Tigres es muy ordenado, va a ser un partido difícil, pero no nos reusamos a tratar de conseguirlo”, resumió.