Bou se comienza a encontrar en Xolos

TIJUANA, Baja California(GH)

El delantero argentino tuvo sus mejores minutos de lo que va del torneo ante Santos, en lo que fue la primera victoria de los canes aztecas en el Apertura 2017



Gustavo Bou se encuentra en una nueva faceta como delantero, en Argentina lo hacia acompañado y en Xolos cargará con la responsabilidad de los goles.



Ha marcado en jornadas consecutivas, donde Puebla y Santos han sido sus victimas, pero todavía no tiene una pareja fija en el ataque.



“Trato de adaptarme a lo que por ahí el equipo quiere, no tengo problema de jugar solo por ahí con un compañero de ataque, la verdad que siempre trato de adaptarme a lo que el entrenador y el equipo necesite.”, comentó.



Pero pronto, se le podría apreciar conjuntar un ataque con su compatriota Juan Manuel Iturbe, quien se encuentra por firmar un contrato con los fronterizos.



“La verdad que bienvenido sea, es un jugador importante con características ofensivas muy buenas, creo que de mitad hacia adelante tiene mucha velocidad y buen control de pelota, ojala se pueda adaptar rápidamente y se pueda aprovechar de la mejor manera para bien del equipo.”, explicó.



Se viene una jornada doble en la Liga MX; el martes Xolos visitará a Queretero y el viernes reciben a los Tuzos del Pachuca.



“Ahora descansar y pensar en el partido del miércoles y así ir partido a partido, no nos tenemos que volver locos y tratar de ganar mucha confianza.”, finalizó.