Xolos cae ante Tigres 2-0 en partido de ida del Clausura 2017

TIJUANA, Baja California(GH)

El Club Tijuana cayó 2-0 ante Tigres de la UANL en el partido correspondiente a la Semifinal (Ida) del Clausura 2017, que se disputó esta noche en la cancha del Estadio Universitario.Con anotaciones de Lucas Zelarayán (41’) y Javier Aquino (45’), los felinos se adelantaron en la serie de ida.En lo más destacado de la primera mitad, Gibran Lajud atajó de forma espectacular un potente disparo de Jesús Dueñas para mantener el arco de los Rojinegros en ceros (29’).Al 41’, Zelarayán puso el 1-0 para adelantar a los felinos. Minutos más tarde, Javier Aquino anotó el segundo tanto del encuentro.Durante la parte complementaria, Paul Arriola sacó un disparo que fue atajado por Nahuel Guzmán (61’). Los Canes Aztecas continuaron insistiendo pero no lograron concretar, por lo que el encuentro finalizó 2-0.Los Xoloitzcuintles ya se preparan para recibir la serie de vuelta el próximo domingo 21 de mayo a las 18:00 horas (Tiempo del Pacífico).ALINEACIONES:CLUB TIJUANA: 25 Gibran Lajud (P), 6 Juan Carlos Valenzuela (C) (20’ Luis Chávez), 5 Guido Rodríguez, 88 Carlos Vargas, 86 Hiram Muñoz, 10 Ignacio Malcorra, 15 Damián Pérez, 22 Juan Carlos Nuñez, 20 Paul Arriola, 9 Milton Caraglio (70’ Henry Martín), 18 Avilés Hurtado (79’ Matías Pisano). DT Miguel HerreraTIGRES: 1 Nahuel Guzmán (P), 3 Juninho (C), 4 Hugo Ayala, 18 Víctor Sosa, 19 Guido Pizarro, 20 Javier Aquino, 27 Alberto Acosta (86’ Luis Advincula), 28 Luis Rodríguez, 29 Jesús Dueñas (89’ Francisco Meza), 8 Lucas Zelarayán (75’ Damián Álvarez), 10 André-pierre Gignac. DT Ricardo FerretiAMONESTADOS: Juninho (22’), Hiram Muñoz (39’), Alberto Acosta (60’), Andre-Pierre Gignac (65’)