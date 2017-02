Ultima Herrera detalles contra Pumas

TIJUANA, Baja California(GH)

El estratega del Club Tijuana lamentó los hechos ocurridos en Veracruz.El Director Técnico del Club Tijuana, Miguel Herrera , ofreció conferencia de prensa la tarde de este sábado previo al juego correspondiente a la fecha 7 del Clausura 2017 en la que los Xoloitzcuintles visitarán a Pumas de la UNAM.“Sabemos que va a ser un partido difícil, no va a ser nada fácil, porque Pumas viene jugando bien, porque Paco (Palencia) ha hecho un gran trabajo y porque además están de locales y de locales se han hecho fuertes.“Nosotros perdimos puntos que no debíamos de haber perdido de local y tenemos que recuperarlos fuera", agregó.Previo a la conferencia de prensa, el equipo entrenó en la cancha 5 del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol, donde se ultimaron detalles tácticos antes del partido ante la UNAM.El estratega xoloitzcuintle lamentó los hechos que se registraron la noche del pasado viernes en la cancha del Estadio Luis “Pirata” Fuente, en el juego entre Veracruz y los Tigres.“Esas situaciones en nuestro futbol no se deben de ver. Totalmente deben de ser erradicadas y sí se tiene que reaccionar, se tiene que dar un golpe fuerte, a todos los involucrados, porque tenemos que cuidar que a nuestro futbol todavía van familias a los estadios.“Con estas acciones obviamente la gente va a dejar de llevar a los niños y los niños son la futura afición que buscamos todos los equipos, que peleamos porque esos futuros aficionados estén con nosotros, con nuestro equipo”, opinó Herrera.HISTORIAL ENTRE EL CLUB TIJUANA Y PUMAS DE LA UNAMApertura 2011Fecha 17 – Estadio Olímpico UniversitarioUNAM 1-1 Club Tijuana1-0/ 10’ Javier Cortés (UNAM)1-1/ 52’ Juan Pablo Santiago (TIJ)Clausura 2012Fecha 17 – Estadio CalienteClub Tijuana 1-1 UNAM1-0/ 57’ Duvier Riascos (TIJ)1-1/ 89’ Javier Cortés (UNAM)Apertura 2012Fecha 3 – Estadio CalienteClub Tijuana 1-0 UNAM1-0/ 45’ Pablo Aguilar (TIJ)Clausura 2013Fecha 3 - Estadio Olímpico UniversitarioUNAM 1-2 Club Tijuana0-1/ 28’ Richard Ruíz (TIJ)0-2/ 66’ Fernando Arce (TIJ)1-2/ 88’ Javier Cortés (UNAM)Apertura 2013Fecha 5 – Estadio CalienteClub Tijuana 2-0 UNAM1-0/ 9’ Fidel Martínez (TIJ)2-0/ 58’ Raúl Enríquez (TIJ)Clausura 2014Fecha 5 – Estadio Olímpico UniversitarioUNAM 3-0 Club Tijuana1-0/ 15’ Daniel Ludueña (UNAM)2-0/ 34’ Darío Verón (UNAM)3-0/ 85’ David Cabrera (UNAM)Apertura 2014Fecha 6 – Estadio Olímpico UniversitarioUNAM 1-1 Club Tijuana1-0/ 39’ Eduardo Herrera (UNAM)1-1/ 43’ Richard Ruíz (TIJ)Clausura 2015Fecha 6 – Estadio CalienteClub Tijuana 3-0 UNAM1-0/ 18’ Alfredo Moreno (TIJ)2-0/ 20’ Juan Arango (TIJ)3-0/ 78’ Juan Arango (TIJ)Apertura 2015Fecha 15 - Estadio CalienteClub Tijuana 1-2 UNAM1-0/ 30' Juan Arango (TIJ)1-1/ 42' Eduardo Herrera (UNAM)1-2/ 58' Víctor Sosa (UNAM)Clausura 2016Fecha 15 – Estadio Olímpico UniversitarioUNAM 3-1 Club Tijuana1-0/ 43' Dante López (UNAM)1-1/ 61' Dayro Moreno (TIJ)2-1/ 76' Matías Britos (UNAM)3-1/ 88' Víctor Sosa (UNAM)Apertura 2016Fecha 7 – Estadio CalienteClub Tijuana 1-0 UNAM1-0/ 22’ Gabriel Hauche (TIJ)HISTORIAL EN COPA MXCOPA MX – Apertura 2012Fecha 5 - Estadio Olímpico UniversitarioUNAM 2-2 Club Tijuana1-0/ 16’ José Nieto (UNAM)1-1/ 41’ Fidel Martínez (TIJ)2-1/ 44’ Luis García (UNAM)2-2/ 90’ Alfredo González Tahuilán (TIJ)COPA MX – Apertura 2012Fecha 6 – Estadio CalienteClub Tijuana 2-1 UNAM1-0/ 18’ Pablo Aguilar (TIJ)1-1/ 33’ José Nieto (UNAM)2-1/ 68’ Raúl Enríquez (TIJ)DATOS- Xoloitzcuintles registra cinco victorias, tres empates y tres traspiés ante Pumas en LIGA MX.- Tijuana cuenta con un triunfo, dos igualadas y dos derrotas en sus visitas a C.U. en LIGA MX.- Los Canes Aztecas tienen 14 goles a favor frente a UNAM por 12 en contra.