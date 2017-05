'El piojo' dice que Ferretti tiene Alzheimer

TIJUANA, Baja California(GH)

Miguel Herrera se mostró irónico por las declaraciones que realizó el estratega de Tigres sobre que ya tiene un contrato con América.



En conferencia de prensa previo a que Xolos viaje a Monterrey para encarar las semifinales ante Tigres, el entrenador de Xolos, Miguel Herrera comentó que el entrenador rival olvida algunas situaciones.



"Me parece que al Tuca le da Alzheimer, ¿Cuál es el único técnico que no han despedido del futbol mexicano? ¿Al Tuca Ferretti, no? Es al único que no han corrido de equipo, desde Pumas ha cambiado de equipo cinco o seis veces", expresó.



"No entiendo que el técnico de enfrente diga que yo ya tengo algo, he sido transparente y abierto, cuando los pasos que se han dado, se han ido diciendo, entonces, no entiendo como cambio de cambió, salió de Pumas y ya estaba en Tigres, son circunstancias que tampoco están mal, es un técnico exitoso y muy extraordinario", complementó.



Tigres no es un equipo imbatible, "Invencible no es porqué calificó en las últimas fechas, tiene buen plantel. El Barcelona de Guardiola no fue invencible, sólo hay que buscar el talón de Alquiles, estar atentos, hacer un gran trabajo", dijo.



Por otra parte, el técnico de los perros aztecas ve con buenos ojos, "no perder y hacer gol de visita", en el juego de ida.