Xolos se enfoca en su duelo contra Santos Laguna

TIJUANA, Baja California(GH)

Los Xoloitzcuintles entrenaron este miércoles en la Angelópolis, previo a su retorno a la Frontera de Tijuana, enfocados en el siguiente compromiso de la LIGA MX-Apertura 2017, en el que recibirán la visita del Club Santos Laguna el próximo viernes 18 de Agosto en la cancha del Estadio Caliente.



Los Canes Aztecas realizaron una gira de 12 días fuera de Tijuana, en los que jugaron tres partidos con tres empates, dos en COPA MX (1-1 vs Atlante FC y 1-1 vs Puebla FC), más uno de LIGA MX (1-1 vs Puebla FC).



Este miércoles, el entrenamiento se basó en recuperación física tras la actividad del encuentro de COPA MX de este martes ante el Puebla FC. Los Xoloitzcuintles cerrarán preparación este jueves en el Mictlán con un entrenamiento vespertino, para posteriormente concentrarse en las instalaciones del Estadio Caliente.