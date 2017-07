México vence a Curazao

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Tri se impuso este domingo 2-0 ante Curazao con goles de Ángel Sepúlveda y Edson Álvarez, obteniendo su pase a cuartos de final de Copa Oro.En un partido inesperado en el que el portero mexicano José de Jesús Corona fue la figura, México venció por dos goles a un Curazao que se plantó con mucha dignidad deportiva y que, por momentos, exhibió al cuadro tricolor en el tercer encuentro de la fase de grupos. Con este resultado los mexicanos avanzaron a cuartos de Final de la Copa Oro 2017.Los primeros minutos fueron de un futbol ríspido. En una historia "contracorriente" con lo que la lógica dictaría, Curazao metió en problemas a México en los primeros minutos del encuentro; los caribeños tocaron el balón, tuvieron llegada y se acercaron a la portería del arquero José de Jesús Corona, tanto que éste tuvo que emplearse a fondo para evitar la caída de su marco.Aunque no estuviera en el "script", México se sacudió el asedio de Curazao hasta el minuto 21 cuando Ángel Sepúlveda remató un eficaz servicio de Raúl López, los mexicanos cantaban el gol. 1-0, aventajaba la selección nacional.Tras la anotación de México, el cuadro caribeño se vino abajo en sus ánimos, situación que permitió al "Tri" jugar con mayor comodidad en el terreno del Alamodome. Los mexicanos, enfundados en una playera blanca, intentaron penetrar la defensa del rival pero únicamente lograron mostrar las carencias futbolísticas que hay en este grupo de jugadores.A pesar del "despertón" mexicano, el equipo de Curazao se animaba a ir hacia delante, incomodando nuevamente el partido para México. Los caribeños lo intentaron con mucho corazón y fuerza pero sus limitantes futbolísticas no les permitieron dañar a la selección mexicana. Para beneplácito de los aztecas, el partido se fue al descanso.Ya en la segunda parte, Curazao se lanzó al frente y pese a sus dificultades técnicas, logró exhibir las carencias del juego grupal mexicano. Los caribeños tocaron la puerta tricolor en diferentes ocasiones, incluso exigieron al arquero mexicano. Los postes ayudaron a que los aztecas conservaran el cero en su portería.La selección nacional se vio superada en algunos lapsos por los jugadores de Curazao que no se sintieron menos, que mordieron y que mostraron corazón en su despedida del certamen del que, injustamente, se fueron sin la gloria de anotar un gol. Al minuto 90 los nacionales consiguieron el segundo de la noche en los botines de Edson Álvarez.En un partido de sufrimiento, de padecimiento, de viacrucis, México sacó la victoria más sufrida del torneo ante el rival que, en el papel, lucía más débil.El próximo jueves 20 de julio, la selección mexicana jugará contra Honduras por los Cuartos de Final de la Copa Oro 2017.