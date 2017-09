Mantendrá 'Chacho' estrategia ante América

TIJUANA, Baja California(GH)

Xolos tendrá una buena prueba ante América.



Los canes aztecas quieren mantener la mejor racha del Apertura 2015 y buscarán su quinta victoria en fila.



“La verdad que las rachas positivas o negativas no me cambian en nada, uno trata de tener un equilibrio, nunca eres el mejor o el peor de todos”, comentó el entrenador del Club Tijuana, Eduardo “Chacho” Coudet



Aunque por el momento, no tendrán mejor sinodal que los capitalinos, que están en el segundo puesto de la tabla general con 16 puntos y cuatro goles de diferencia positiva.



Es decir, un peldaño arriba que Xolos, que cuenta trece puntos y un gol de saldo favorable.



Una personalidad como la de Eduardo Coudet apunta a llevarse los tres puntos y seguir mejorando. “Tenemos más por dar”, dijo.



Para encarar a los capitalinos, el técnico tendrá otra variante, el atacante Miller Bolaños ya podrá tener minutos, queda ver si pueden ser desde el inicio.



“Ya está a disposición es un jugador espectacular, se puede adaptar a cualquier dibujo táctico”, expresó el entrenador.



La figura de Miguel Herrera estará de vuelta en la frontera, en la semana a medios de comunicación nacionales declaró que el Estadio Caliente es una cancha que conoce a la perfección, está consciente de las ventajas y desventajas de la cancha sintética.