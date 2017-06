Se definió el calendario de la Liga MX femenil

TIJUANA, Baja California(GH)

La LIGA MX dio a conocer el calendario oficial de la primera edición del Torneo Femenil, Apertura 2017. Las Xoloitzcuintles debutarán ante Club América el próximo sábado 29 de julio.



16 equipos participan en el certamen, el cual consta de 14 jornadas. La fase regular se jugará del 28 de julio al 29 de octubre, mientras que la Final de vuelta se ha programado para el 25 de noviembre.



El formato de clasificación de la Liga MX Femenil consiste de la formación de dos grupos. Miembros del mismo grupo jugarán entre sí y clasificarán a la ronda de semifinales los dos mejores de cada bombo.



El Club Tijuana forma parte del Grupo 1 junto a América, Cruz Azul, Morelia, Pachuca, Veracruz, Toluca y UNAM.



Los partidos del Conjunto Fronterizo como local se jugarán los días sábados a las 12:45 hrs (Tiempo del Pacífico) en la cancha del Estadio Caliente.



CALENDARIO CLUB TIJUANA FEMENIL EN EL APERTURA 2017

Fecha 1 – 29 de julio, Coapa Centenario, Club América vs Club Tijuana

Fecha 2 – 5 de agosto, Estadio Caliente, Club Tijuana vs Monarcas Morelia

Fecha 3 – 11 de agosto, Universidad del Futbol, Club Pachuca vs Club Tijuana

Fecha 4 – 19 de agosto, Estadio Caliente, Club Tijuana vs UNAM

Fecha 5 – 26 de agosto, CAR, Tiburones Rojos del Veracruz vs Club Tijuana

Fecha 6 – 1 de septiembre, Instalaciones de Metepec, Toluca vs Club Tijuana

Fecha 7 – 9 de septiembre, Estadio Caliente, Club Tijuana vs Cruz Azul

Fecha 8 – 16 de septiembre, Estadio Caliente, Club Tijuana vs Club América

Fecha 9 – 24 de septiembre, TEC de MTY Campus Morelia, Monarcas Morelia vs Club Tijuana

Fecha 10 – 29 de septiembre, Estadio Caliente, Club Tijuana vs Pachuca

Fecha 11 – 7 de octubre, Cantera, UNAM vs Club Tijuana

Fecha 12 – 14 de octubre, Estadio Caliente, Club Tijuana vs Tiburones Rojos de Veracruz

Fecha 13 – 21 de octubre, Estadio Caliente, Club Tijuana vs Toluca

Fecha 14 – 28 de octubre, La Noria, Cruz Azul vs Club Tijuana