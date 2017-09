Eduardo Coudet no cambia

TIJUANA, Baja California(GH)

Ante América, el entrenador de Xolos, Eduardo "Chacho" Coudet no hará grandes modificaciones de sus intenciones. "Tenemos que tratar de que se queden los 3 puntos en casa", dijo.



El enfrentar ante uno de los equipos más ganadores y populares del país, no modifica las intenciones del técnico de Xolos.



“Es un partido lindo para jugar, sobre todo para los jugadores, que son los que tienen la suerte de estar ahí adentro, vamos a enfrentar a un gran equipo, con jugadores de mucha jerarquía”, dijo previo al encuentro ante el América.



“Pero eso no nos va a cambiar el pensamiento que tenemos de tratar de que queden los 3 puntos en casa y darle una alegría a la afición”, apuntaló.



Al momento de preparar un encuentro, el argentino con 43 años recién cumplidos (12 de septiembre), se preocupa más por los suyos que por los contrarios. “



“Preparó de la misma manera la semana, el equipo, respetando al rival, como cualquier juego, ese el objetivo, siempre pensando más en lo que tenemos que hacer, en lo que tenemos que generar nosotros, que en lo que puede hacer el rival”, explicó.



Asimismo dijo que “no habrá grandes novedades” en cuanto a la conformación del once inicial.