"El Piojo" ya piensa en Tigres

TIJUANA, Baja California(GH)

Miguel “El Piojo” Herrera espera una eliminatoria muy disputada ante Tigres, pero para encarar la semifinal, le tiene plena confianza a su grupo de jugadores, considera que tiene “un equipo en toda la extensión de la palabra”.



“Es un gran rival, es el campeón, pero vamos con toda la idea de tirarle abajo”, dijo Herrera sobre el equipo que comanda Ricardo Ferreti.



No ha sido obra de la suerte o de las circunstancias que los fronterizos se encuentren en la ronda de los cuatro mejores, “Somos entrega y determinación, nuestro peor bache fue haber no ganado en tres partidos. No somos casualidad”, explicó.



El desempeño que mostró en la ida no fue más que un desliz, para el estratega Xolos volvió a su performance del último año.



“Fue un mal partido el del Morelia, tomamos las bases de lo que hemos hecho en un año, somos el equipo que mejor jugo las últimas dos ligas”, comentó.



Acerca de los comentarios que se generaron después de los primeros 90 minutos de la Fiesta Grande, el técnico confirmó que su cabeza está puesta en hacer a Xolos campeón.



“Estamos metidos y concentrados en donde estamos, no en otra cosa, lo que se hable por fuera no vulnera lo que estamos pensando nosotros”, concluyó.