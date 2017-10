Xolos Sub 17 vence 1-0 a Veracruz

TIJUANA, Baja California(GH)

La categoría Sub 17 del Club Tijuana venció 1-0 a su similar de Tiburones Rojos del Veracruz en el marco de la treceava jornada de la Liga MX-Apertura 2017, disputado esta tarde en el Estadio Caliente.



Jesus Ochoa convirtió el único tanto del encuentro tras convertir la pena máxima en el minuto 69’.



Los Canes Aztecas se llevaron una unidad adicional tras vencer 5-3 a los Escualos en tanda de penaltis.



Tras este resultado, la Escuadra Rojinegra llega a 23 unidades, producto de 5 victorias, 2 empates y 5 descalabros. En su próximo compromiso, los Xoloitzcuintles disputarán el encuentro pendiente de la Fecha 10 en el que visitarán a Lobos BUAP el próximo martes 17 de octubre en las canchas de la BUAP (12:00 hrs Centro).



Alineaciones:



Club Tijuana: 331 Víctor Mendoza (P), 338 Emmanuel Haro (C), 332 Jesús Ramos, 334 Edwin Orozco, 359 Carlos Ley, 345 Cristopher Torres, 339 Ettson Ayón, 337 Kevin Navarrete, 353 Víctor Guzmán, 296 César Rosales, 349 Carlos Ramírez DT Raúl Chabrand



Veracruz: 331 Esteban Lecourtois (P), 335 Luis Galicia (C), 121 Luis Pastrana, 334 Pedro Hernández, 338 José Fernández, 363 Gibran Soltero, 334 Elián Cruz, 346 Alan Ruíz, 352 Omar Solís, 341 Jesús Huber, 353 Andrés Blanco DT Carlos Cazarín