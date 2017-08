Marca gol en Holanda 'Chucky' Lozano

EINDHOVEN, Holanda(AP)

El “Chucky” Lozano no pierde tiempo y ya causa terror en en la Eredivisie.



En 2014, en su partido de debut con Pachuca, Hirving castigó al América con tan sólo 5 minutos en la cancha.



Ayer necesitó poco más de media hora para marcarle al AZ Alkmaar, en su primer duelo en la Liga holandesa que se llevó el PSV por 3-2.



El ex de los Tuzos fue un dolor de cabeza para la defensa rival, pero sobre todo para el capitán, Ron Vlaar, quien no logró parar de forma legal a Lozano durante los 85 minutos que disputó el volante mexicano al salir de titular.



Pese a que el AZ se fue arriba en el marcador tras el tanto de Dabney Dos Santos al 18’, PSV no bajó los brazos y logró empatar al 31’, cuando el “Chucky” recibió un balón por la banda izquierda para driblar y recortar a Vlaar y culminar la acción con un potente disparo a primer poste.



Todavía Lozano tuvo otras dos oportunidades para aumentar su cuota minutos más tarde, pero un zaguero y el travesaño le negaron la gloria bajo los ojos de Diego Armando Maradona, quien lució entre los asistentes al partido.



DEBUTS GOLEADORES



Lista de mexicanos que han marcado gol en su primer juego en Europa

JUGADOR Año Rival

Francisco J. Cruz 1988 Atl. de Madrid

Luis García 1992 Tenerife

Javier Hernández 2010 Chelsea

Alan Pulido 2015 Platanias

Hirving Lozano 2017 Az Alkmaar