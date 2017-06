Xolos presenta su calendario de juegos para el Apertura 2017

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Los Xoloitzcuintles iniciarán en el Estadio Caliente la acción del torneo Apertura 2017 de la Liga MX ante el Cruz Azul como primer rival del certamen el próximo viernes 21 de Julio (19:00 horas Pacífico).El Club Tijuana, dirigido por Eduardo Coudet, jugará ocho partidos de local, por nueve de visita en el siguiente campeonato, en el que se cuentan dos jornadas dobles, y que culminará su fase regular el 19 de noviembre.En el siguiente ciclo, los Canes Aztecas enfrentarán en el Mictlán al Cruz Azul (F1), Monterrey (F3), Santos Laguna (F5), Pachuca (F7), Club América (F9), Tigres de la UANL (F11), Veracruz (F13) y León (F16).En tanto, el Club Tijuana visitará a los clubes Necaxa (F2), Puebla FC (F4), Querétaro (F6), UNAM (F8), Lobos BUAP (F10), Monarcas Morelia (F12), Atlas (F14), Chivas (F15) y Toluca (F17).Fecha 1 – 21 de Julio, Estadio Caliente: Club Tijuana vs Cruz AzulFecha 2 – 29 de Julio, Estadio Victoria: Necaxa vs Club TijuanaFecha 3 – 4 de Agosto, Estadio Caliente: Club Tijuana vs MonterreyFecha 4 – 11 de Agosto, Estadio Cuauhtémoc: Puebla FC vs Club TijuanaFecha 5 – 18 de Agosto, Estadio Caliente: Club Tijuana vs Santos LagunaFecha 6 – 22 de Agosto, Estadio La Corregidora: Querétaro FC vs ClubTijuanaFecha 7 – 25 de Agosto, Estadio Caliente: Club Tijuana vs Pachuca CFFecha 8 – 10 de Septiembre, Estadio Olímpico: UNAM vs Club TijuanaFecha 9 – 15 de Septiembre, Estadio Caliente: Club Tijuana vs ClubAméricaFecha 10 – 23 de Septiembre, Estadio Universitario BUAP: Lobos vs ClubTijuanaFecha 11 – 26 de Septiembre, Estadio Caliente: Club Tijuana vs UANLFecha 12 – 29 de Septiembre, Estadio Morelos: Monarcas Morelia vs ClubTijuanaFecha 13 – 13 de Octubre, Estadio Caliente: Club Tijuana vs VeracruzFecha 14 – 20 de Octubre, Estadio Jalisco: Atlas vs Club TijuanaFecha 15 – 28 de Octubre, Estadio Chivas: CD Guadalajara vs ClubTijuanaFecha 16 – 3 de Noviembre, Estadio Caliente: Club Tijuana vs LeónFecha 17 – 19 de Noviembre, Estadio Nemesio Diez: CD Toluca vs ClubTijuanaPara ver el calendario completo--- Aquí Fuente: Federación Mexicana de Futbol