Presumen Xolos a Chacho

TIJUANA, Baja California(GH)

La tercera fue la vencida.



En su presentación oficial como nuevo estratega del Club Tijuana, Eduardo “Chacho” Coudet reveló que la directiva lo había tratado de traer a la frontera en su etapa como jugador, hace un año como técnico y ayer oficialmente fue presentado como la nueva cara en el banquillo.



Coudet llega con un contrato por un año, “pero la cifra que tenemos en la cabeza es otra”, comentó el presidente del equipo, Jorgealberto Hank Inzunza, con miras a una posible extensión.



“Chacho” no desconoce el entorno, pues tuvo paso por el futbol mexicano como jugador, llegó a reforzar el mediocampo de San Luis (2007-2008), luego se fue a Necaxa (2009) y volvió al San Luis (2009-10). Además comentó “no haber dejado de ver el futbol mexicano cada semana”.



Por su amistad con Antonio “Turco” Mohamed tuvo la oportunidad de venir al Estadio Caliente a presenciar juegos y con ello visualizó “cómo piensa la afición, la directiva; me da una base, una idea clara de lo que aspiramos”.



Su única experiencia como estratega han sido dos años bajo el mando de Rosario Central, donde a pesar de no conseguir campeonatos dejó gratas impresiones.



“Lograr un equipo dinámico y con características ofensivas”, es el sello que tratará de ponerle a los canes aztecas.



Para Coudet, como para muchos, la liguilla del futbol mexicano es otro torneo. “Estar dentro de los ocho, a todos nos gusta salir primero, pero son dos torneos distintos (rol regular y liguilla)”, comentó sobre sus intenciones.



Y para llegar a cumplir esas metas, antes hay objetivos, “lo primordial es tratar de bajar una idea”, aseguró.



TÉCNICOS EN XOLOS

EN ASCENSO MX

Víctor Rangel 2007

Wilson Graniolatti 2008-2009

Juan Antonio Luna 2009-2010

Joaquín del Olmo 2010-2011

EN PRIMERA DIVISIÓN

Joaquín del Olmo 2011

Antonio Mohamed 2011-2013

Jorge Almirón 2013

César Farías 2013-2014

Daniel Guzmán 2014-2015

Ruben Omar Romano 2015

Raúl Chabrand* 2015

Miguel Herrera 2015-2017

Eduardo Coudet 2017-