De pronóstico reservado la pelea entre Álvarez y Chávez

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La espera terminó. Una de las peleas que mayor expectativa ha generado en los últimos años ya tiene fecha pactada. Saúl “El Canelo” Álvarez y Julio César Chávez Jr., se verán las caras el próximo 6 de mayo en una sede aún por confirmar.Para los ex boxeadores, Humberto “La Chiquita” González y Ricardo “Finito” López, no hay favorito para el combate que sostendrán el jalisciense y el Hijo de la Leyenda.“Yo no tengo favorito, los dos son mis amigos; el “Canelo” que siempre peleó con nosotros acá en el Salón Marbet y Chávez que somos compadres con su papá. Yo creo que va a ganar el público, expresó “La Chiquita” en entrevista para EL UNIVERSAL.Para “Finito” López, el combate entre los dos mexicanos lo deja sin un claro favorito. “Cuando dos mexicanos pelean, se entregan con todo para salir con la mano en alto. Quien planee mejor la estrategia arriba del ring será el vencedor, dijo el ex peleador de la Ciudad de México.Tanto González como López destacaron el buen momento por el que pasan ambos púgiles y consideran que la presión es la misma para ambos a la hora del “tiro”.Con relación al “agarrón” que se dieron Álvarez y Chávez Jr. en Twitter, el “Finito” aseguró que “los dimes y diretes siempre estarán ahí; sin embargo, lo importante será responder arriba del ring por el bien de la afición y de ellos mismos”.Asimismo, la “Chiquita” se mantuvo en la misma línea y aseveró que en el boxeo no hay peleas fáciles.“Yo no digo nada de eso porque cada uno está haciendo sus récords, lo que sí puedo decir es que fui peleador y en esto no hay combates fáciles. Todos quieren ganar”, concluyó el ex púgil de Nezahualcóyotl.