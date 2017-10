Perros Aztecas con hambre de gol

TIJUANA, Baja California(GH)

El entrenador de Xolos, Eduardo Coudet indicó que busca una versión más contundente del equipo de cara al duelo contra Tiburones Rojos de Veracruz



El estilo de juego que busca implementar Eduardo Coudet con Xolos no se va quebrantar a pesar de los últimos resultados, lo que buscarán, es ser más contundentes.



“Apuntamos más a la idea del juego y al funcionamiento, no se han dado los resultados de la manera que pretendíamos o merecíamos”, comentó el argentino,El Club Tijuana se encuentra fuera de la zona de clasificación con seis encuentros por disputarse.



“Entramos a una etapa donde los puntos son más que importantes, pero siempre tratando de respetar el juego al que apuntamos”, expresó “Chacho”.



Antes de caer de visita contra Morelia, los perros aztecas se enfrentaron a América y Tigres en casa, pudieron generar más jugadas de peligro, pero no pudieron ganar.



“Necesitamos concretar más, en los últimos tres juegos hemos hecho un solo gol”, dijo Coudet.



Gustavo Bou, Juan Manuel Iturbe y Miller Bolaños son los responsables en ofensiva, para la recta final, se les necesita en su mejor forma.



“Tenemos muchos jugadores que llegan frecuentemente al gol, hoy los necesitamos más que nunca”, indicó el entrenador.



Coudet se encontrará antes de sentarse en el banquillo del Estadio Caliente con un conocido: José Saturnino Cardozo.



En el 2005, les tocó compartir compartir la cancha en el San Lorenzo de Argentina, el último club del goleador paraguayo.



“Lo tuve como compañero, como entrador, lo que puedo ver de sus equipos, son ordenados. Tenemos la posibilidad de saludarnos nuevamente”, finalizó.