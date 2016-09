Xolos sostiene el liderato con los dientes

MONTERREY, Nuevo León(Agencias)

Rayados no se cansó de tocar la puerta de Xolos esta noche en su estadio, pero todo quedó en intentos fallidos y sumaron una semana más entre dudas por su futbol mostrado al empatar 0-0 con Xolos Antonio Mohamed apostó para regresar a la victoria con un tridente con potencia y velocidad entre sus principales características, pero ni Dorlan Pabon, Yimmi Chará ni el recién llegado Alberth Elis pudieron batir la guardia del superlíder del torneo.Las intenciones no le faltaron al cuadro regiomontano, pero enfrente se toparon con un crecido Federico Vilar, quien se volvió la figura central del partido, tapando, por lo menos, cuatro claras de gol.Si en La Pandilla pedían una variante al ataque, la directiva anunció la semana pasada el fichaje del hondureño Elis, quien hoy fue solamente uno más de los orquestadores con fallidos intentos de solución.Los nuevoleoneses comenzaron el cotejo revolucionados hacia al frente, opacando a los canes, quienes tuvieron su primera llegada hasta el minuto 18 con un disparo de Víctor Malcorra.Al minuto 30, César Montes se recargó sobre Avilés Hurtado dentro del área rayada, pero el árbitro central no consideró la acción como pena máxima.El cierre del primer tiempo estuvo de alarde, pues, primero, Vilar atajó un disparo de Pabon mandándolo al poste y después le robó, en la misma jugada, la posibilidad a Arturo González al quitarle prácticamente el balón de las manos.Pero en ese mismo instante, en tiempo de reposición, Jonathan Orozco mandó a córner un tiro libre de Malcorra con un espectacular vuelo y a mano cambiada.En la segunda parte la tónica del cuadro regio se mantuvo similar, pero Vilar también repitió el ritmo de la primera mitad, negando el gol.La más clara del segundo tiempo estuvo a cargo de Elis, quien recibió un balón retrasado y, ante la salida del arquero argentino, intentó bombear, pero el remate se fue por encima.Rayados no encontró contundencia para romper la guardia de Tijuana y se quedó estancado con 10 puntos, cerca de quedar fuera de zona de Liguilla, mientras que los dirigidos por Miguel Herrera llegaron a 17 unidades en la cima general.