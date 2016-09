Empata Xolos con Rayados desde Monterrey

TIJUANA, Baja California(GH)

Los Xoloitzcuintles enfrenta a Rayados de Monterrey en la cancha del Estadio BBVA Bancomer (17:00 horas Pacífico). Por muchos factores, será un partido atractivo en la reanudación de la LIGAMX-Apertura 2016.El equipo Rojinegro finalizó su preparación de cara al duelo ante la Pandilla con un entrenamiento matutino en las instalaciones deportivas de la Universidad Autónoma de Nuevo León.El Director Técnico Miguel Herrera detalló el esquema que utilizará ante el conjunto regiomontano, y enfatizó en la propuesta ofensiva para sumar los puntos en disputa en la fecha 8 del torneo.11" Monterrey domina y juega cerca del área de Xolos , mientras Tijuana defiende para evitar el primero del juego13" Xolos despierta y busca ir al frente par asorprender a los Rayados y consigue falta, que cobra Dayro y regala el juego con un centro flojo que rechaza la defensa albiazul17"Monterrey tomó el control del balón, tiene oportunidades con Chará, pero el balón se niega a entrar22" Dayro prende el balón de volea, tras un centro dentro del área y el balón se va desviado de la portería, Xolos sorprendió a Rayados31" El partido se convirtió en ida y vuelta, Xolos presiona a Orozco y Chará mete en aprietos a Xolos 37" Dayro centra desde la banda derecha, un remate de cabeza termina en el fondo de las redes pero el silbante dice que no cuenta por un fuera de lugar39" Hauche se lleva la amarilla por una entrada en el medio campo43" ¡Vilar! El arquero desvía el dsiparo de Pabón para que el balón pegue en el poste, Ponchito buscaba el remate y el arquero vuelve a sacar con una mano45" El silbante marca falta cerca del área y Xolos tiene la posibilidad de marcar45" ¡Atajadón de Orozco! Malcorra dispara directo y Orozco se lanza para sacar el balón con una mano45" Termina el primer tiempo, Monterrey termina defendiéndose de los ataques de Xolos , se van a descansar con el empate en la bolsa46" Comienza el segundo tiempo, Monterrey y Xolos buscarán romper el cero en el marcador51" Dayro dispara directo al arco y Orozco se queda con el balón53" Vilar le vuelve a negar el gol a Pabón, el jugador de Rayados se abrió el espacio y su disparo al arco es detenido por el arquero de Xolos 55" Pabón y la afición rayada pedían penal y el silbante dice que no, todo sigue con dominio de Monterrey58" Malcorra se va del campo para dejar su lugar a Gutiérrez60"Monterrey no deja tocar a Xolos el balón, pero Vilar les niega el gol63" Pabón abandona el terreno de juego lesionado y Mohamed le da juego a Cardona65"Hauche deja la cancha por Arriola, Piojo mueve sus piezas69"Monterrey sale tocando desde propio terreno, pero pasando el medio campo no logra generar el peligro necesario para marcar el primero de la noche95" Se termina el encuentro, Monterrey no logró romper la barrera defensiva de Xolos y los del piojo lograron contener el ataque rayado para repartir puntos