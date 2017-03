Fútbol mexicano, en limbo tras protesta de árbitros

CIUDAD DE MÉXICO(AP )

La décima fecha del torneo Clausura mexicano se suspendió luego que los árbitros se negaron a trabajar en los distintos partidos, comenzando con el del viernes, al considerar insuficientes las suspensiones impuestas a dos jugadores foráneos por intentos de agresión contra un par de silbantes.La medida de protesta de los árbitros, inusitada en el fútbol mexicano, fue tachada de "unilateral" por la Federación Mexicana de Fútbol, que confirmó la suspensión de la décima jornada, justo en el día en que debía ponerse en marcha con el partido entre Veracruz y Puebla."Los árbitros designados para dicha jornada se han negado a prestar sus servicios, decisión que fue tomada de forma unilateral", señaló la Federación en un comunicado. "Los partidos serán reprogramados y se informará posteriormente la fecha en que se realizarán los mismos".Por su conducta violenta contra los árbitros en distintos partidos realizados el miércoles, el zaguero paraguayo Pablo Aguilar y el delantero argentino Enrique Triverio fueron suspendidos por 10 y ocho partidos, respectivamente, anunció por la tarde la Comisión Disciplinaria de la Federación.Poco después de que se anunciaron las sanciones, la Asociación Mexicana de Árbitros (AMA) emitió un tuit en el que dio a entender que declaraba un paro."La Asociación Mexicana de Árbitros no se hará presente en la #Jornada10 de #LigaMX, luchando por el #Respeto dentro del Terreno de Juego", señaló la organización, que había exigido "sanciones ejemplares" contra los dos futbolistas.Y a las 9 de la noche (0500 GMT), cuando debía haber comenzado el encuentro entre Veracruz y Puebla, el cuerpo arbitral encabezado por Luis Enrique Santander no salió a la cancha. Poco después los equipos abandonaron el inmueble y la directiva del conjunto local informó a través de un comunicado que el cotejo quedaba suspendido por causas ajenas a la institución.El partido debía realizarse a puerta cerrada, por la sanción impuesta a Veracruz tras los violentos choques registrados hace un par de semanas en el graderío.Aguilar, quien milita en el América, fue penalizado con ocho encuentros por un intento de agredir al silbante Fernando Hernández y con dos más por insultos al cuerpo arbitral en el choque entre las Águilas y Tijuana, correspondiente a la Copa MX.Triverio, quien juega para el Toluca, fue sancionado con siete juegos por intento de agresión contra el árbitro Miguel Ángel Flores en un partido de ese mismo certamen, entre los Diablos Rojos y el Morelia.Las imágenes de televisión mostraron el momento en que Aguilar se acerca Hernández para protestar una decisión. El jugador mueve la cabeza hacia delante, y su frente alcanza a tocar el rostro del silbante, quien de inmediato lo expulsa. Triverio, también al reclamar, empuja al silbante Flores.La AMA había considerado que se trataba de casos de agresión, y había exigido una "sanción ejemplar" contra los jugadores.La Comisión Disciplinaria no coincidió en que hubiera agresiones, algo que habría derivado en una suspensión de hasta un año para los involucrados, en apego al artículo 18 del reglamento de la Federación."Analizamos las acciones y consideramos que no existe agresión a los árbitros, lo que analizamos está tipificado como intento de agresión, es verdad que faltan al respeto a los árbitros y por eso lo tipificamos así", dijo el presidente de la Comisión Disciplinaria, Eugenio Rivas. "El reglamento indica que el intento de agresión va de dos a ocho partidos, y dimos la pena más alta a Pablo Aguilar".El presidente de la Federación, Decio de María, condenó el comportamiento de los dos jugadores suspendidos."Elaborar sobre lo que todos vimos no nos va a llevar a una conclusión diferente, tenemos que ir al fondo del asunto. El Comité disciplinario escuchó a todos, se consultaron a expertos en varias materias y se tomó una decisión", dijo De María en rueda de prensa. "La falta de respeto no se puede aceptar. Todos tenemos que poner el respeto hacia los de enfrente como pilar de la construcción porque si no estaremos haciendo las cosas mal".Además de las sanciones para Sambueza y Aguilar, la Comisión Disciplinaria multó económicamente al presidente deportivo del América, Ricardo Peláez, por "bajar al túnel a interceptar al árbitro del partido".La jornada 10 contemplaba los duelos Veracruz-Puebla, Querétaro-Tijuana, Tigres-Chivas, Atlas-Pumas, América-Necaxa, Pachuca-Morelia, Toluca- Cruz Azul , Jaguares-León y Santos-Monterrey.