Xoloitzcuintles por los tres puntos a "La Corregidora"

TIJUANA, Baja California(GH)

Los Xoloitzcuintles finalizaron en la Frontera Norte la preparación de cara al duelo ante el Club Querétaro.El Club Tijuana buscará los tres puntos en disputa en elduelo de la Fecha 10 de la LIGA MX-Clausura 2017, el cual se jugará este sábado 11 de Marzo en el Estadio La Corregidora.El equipo dirigido por Miguel Herrera entrenó por la mañana en lacancha anexa al Estadio Caliente, donde detalló el esquema a utilizar ante el conjunto de Gallos Blancos. Posteriormente, el cuadro Rojinegro se desplazó a la ciudad de Querétaro.La rivalidad entre el Club Tijuana y el Club Querétaro data de la Liga de Ascenso. Tras enfrentarse en 4 ocasiones en la división de plata - con una Liguilla incluida a favor de los Gallos Blancos en el Torneo Apertura 2008 - Canes Aztecas y Gallos Blancos se reencontraron en Primera División a partir del Apertura 2011; en total suman 11 juegos de Primera División con récord igualado de 5 ganados por equipo y un empate.Esta será la quinta visita del equipo Rojinegro en el presentecertamen; en los 4 juegos previos fuera de casa, los Xoloitzcuinltes han sumado 7 puntos, producto de dos partidos ganados (0-1 vs Chivas y 2-4 vs León), un empate (3-3 vs Pumas) y una derrota (2-0 vs Morelia). En total, el equipo fronterizo tiene 16 puntos tras jugarse la primera mitad del campeonato.HISTORIAL ENTRE EL CLUB TIJUANA Y CLUB QUERÉTAROLIGA MXApertura 2011Fecha 7 – Estadio CalienteClub Tijuana 1-1 Querétaro0-1/ 33’ Jesus Martinez (QRO)1-1/ 39’ Dayro Moreno (TIJ)Clausura 2012Fecha 7 – Estadio CorregidoraQuerétaro 0-2 Club Tijuana1-0/ 50’ Jose Sand (TIJ)2-0/ 52’ Duvier Riascos (TIJ)2012 AperturaFecha 10 – Estadio CorregidoraQuerétaro 0-1 Club Tijuana0-1/ 38’ Alfredo Moreno (TIJ)Clausura 2013Fecha 10 – Estadio CalienteClub Tijuana 0-1 QuerétaroApertura 2013Fecha 13 – Estadio CalienteClub Tijuana 1-0 Querétaro1-0/ 75’ Fidel Martinez (TIJ)Clausura 2014Fecha 13 – Estadio CorregidoraQuerétaro 2-1 Club Tijuana1-0/ 13’ Ricardo Da Silva (QRO)1-1/ 28’ Dario Benedetto (TIJ)2-1/ 34’ Ricardo Da Silva (QRO)Apertura 2014Fecha 13 – Estadio CalienteClub Tijuana 2-1 Querétaro0-1/ 46’ Ronaldo De Assis (QRO)1-1/ 60’ Juan Arango (TIJ)2-1/ 91’ Darío Benedetto (TIJ)Clausura 2015Fecha 13 - Estadio CorregidoraQuerétaro 2-1 Club Tijuana1-0/ 9’ William Da Silva (QRO)1-1/ 28’ Dayro Moreno (TIJ)2-1/ 44’ Orbelín Pineda (QRO)Apertura 2015Fecha 12 – Estadio CorregidoraQuerétaro 2-1 Club Tijuana1-0/ 50’ Yerson Candelo (QRO)2-0/ 52’ Emanuel Villa (QRO)2-1/ 82’ Dayro Moreno (TIJ)Clausura 2016Fecha 12 - Estadio CalienteClub Tijuana 2-4 Querétaro1-0/ 11' Kevin Gutiérrez (TIJ)2-0/ 14' Dayro Moreno (TIJ)2-1/ 40' Nery Domínguez (QUE)2-2/ 46' Ángel Sepúlveda (QUE)2-3/ 74' Angel Sepúlveda (QUE)2-4/ 85' Jaime Gómez (QUE)Apertura 2016Fecha 10 - Estadio CalienteClub Tijuana 2-1 Querétaro1-0/ 22' Dayro Moreno (TIJ)2-0/ 32' Avilés Hurtado (TIJ)2-1/ 64' Camilo Da Silva (QUE)----LIGA DE ASCENSOApertura 2007J8 Tijuana 2-2 Querétaro1-0/ 12' Valtencir Gomes (TIJ)1-1/ 30' Jorge Collazo (QUE)2-1/ 67' Roberto Nurse (QUE)2-2/ 83' Valtencir Gomes (TIJ)Clausura 2008J8 Querétaro 3-1 Tijuana1-0/22' Marco Jiménez (QUE)2-0/45' Jorge Collazo (QUE)2-1/59' Alejandro Leyva (TIJ)3-1/73' Roberto Nurse (QUE)LiguillaApertura 2008Semifinal de Ida Tijuana 1-0 Querétaro1-0/ 14' Diego Torres (TIJ)Semifinal de Vuetla Querétaro 3-1 Tijuana1-0/25' Jonatan Triedente (QUE)2-0/50' Mauro Gerk (QUE)2-1/57' Diego Torres (TIJ)3-1/84' Jonatan Triedente (QUE)