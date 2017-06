Quieren salir del hoyo

SAN DIEGO,California(GH)

Con una salida eficiente de Jhoulys Chacín y el respaldo de la ofensiva, los Padres de San Diego dejaron atrás cinco derrotas consecutivas al imponerse 6-3 a los Reales de Kansas City en el Petco Park.



A pesar del resultado favorable, los frailes (24-38) se encuentran en el fondo de la División del Oeste de la Liga Nacional; mientras los Reales (26-34) son penúltimos en la división Central de la Liga Americana.



Chacín (5-5) tuvo su “venganza”. Fue la segunda apertura del derecho venezolano en contra de los Reales en sus nueve temporadas en las Grandes Ligas.



La primera salida terminó en descalabro el 14 de mayo del 2014 cuando jugaba para los Rockies. Ayer, se acreditó la victoria con labor de siete entradas, dos carreras, dos bases por bolas y seis ponches. El rescate fue para Brandon Maurer (10).



La derrota fue para el relevista Matt Strahm (1-3) al no cuidar el empate de su equipo, culminó con trabajo de dos entradas, donde el único hit que admitió fue el jonrón de Szcuzur, otorgó tres boletos y pasó tres por los strikes.



En la inicial, con dos tercios fuera, Austin Hedges remolcó a Will Myers con un lineazo al jardín izquierdo para abrir la pizarra.



El lanzador venezolano Jhoulys Cachín aprovechó a su primer turno al bat, logró conectar un doblete que mandó al plato a Erick Aybar para poner a los frailes 2-0 en el segundo rollo.



En la parte alta de la quinta, el líder en votos para ser el receptor titular de la Liga Americana en la edición 88 del Juego de las Estrellas, Salvador Pérez, (12) tundió con palo de vuelta entera y con Eric Hosmer en tránsito para igual el marcador 2-2.



La reacción ofensiva vino del madero de Matt Szcuzur (2), quien pegó cuadrangular a una recta de dos costuras de 92 millas por cortesía de Matt Strahm para hacer la del 3-2.



En la octava, los locales armaron un rally de tres, dos impulsadas por Franchy Cordero y una anotada por él mismo.



Para el segundo de la serie los probables serpentineros son Miguel Díaz (1-1) por Padres, quien tendrá la primera apertura de su carrera, e Ian Kennedy (0-6) por los Reales. El juego es a las 13:10 horas.



RESULTADO

REALES 3-6 PADRES



PIZARRA

EQUIPO 123 456 789 C H E

Reales 000 020 001 3 7 0

Padres 110 000 13X 6 14 0



Pitcher ganador: Jhoulys Chacín (5-5)

Pitcher perdedor: Matt Strahm (1-3)

Salvamento: Brandon Maurer (10)

Jonrones: KC: Salvador Pérez (12). SD: Matt Szcuzur (2),

Estadio: Petco Park

Duración: Dos horas con 51 minutos

Asistencia: 23 mil 55 espectadores