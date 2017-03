América llega a Tijuana para enfrentar a Xolos

TIJUANA,Baja California (GH)

El Club América arribó hoy en silencio al aeropuerto de la ciudad para el partido de en los octavos de final de la Copa MX ante Xolos A su llegada fueron recibidos por su afición que los esperaba con alegría y emoción.Algunos jugadores regalaron autógrafos como el defensa central Edson Álvarez, y además comentó que enfrentarse con Xolos va a ser importante."Trabajamos fuerte en la semana, yo creo que va a ser un partido muy importante".Por su parte, el director técnico Ricardo La Volpe no fue de muchas palabras, ya que dice es preferible no hacerlo antes de los juegos."No, perdón pero no me gusta hablar antes de los partidos", refirió el ‘Bigotón’.Ante el bullicio de los aficionados que cantaban para el equipo con muestras de afecto a los jugadores, los "azulcrema" fueron abordando al autobús que los esperaba.