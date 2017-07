BOU: A mi me gusta en todo momento buscar el arco rival

TIJUANA, Baja California(GH)

Gustavo Bou confía en que él y el futbol mexicano se puedan llevar bien por una cuestión en común: Ambos apuestan por el gol.



“Es un futbol interesante para mi, porque busca el arco, rival y a mi me gusta en todo momento buscar el arco rival, ojala y Dios quiera y me puedan salir las cosas bien”, expresó el fichaje más alto en la historia de Xolos.



Aunque por el atacante, por el que se pago una cifra cercana a los ocho millones de dólares no pudo terminar el torneo por una lesión muscular en el muslo derecho.



“Tuve la mala suerte de lesionarme, creo que ya estamos en el tiempo justo, día a día voy aumentando más carga, me voy sintiendo mejor, sé tengo que estar tranquilo, que no me tengo que apurar, porque el tiempo me puede jugar en contra, tratando de seguir recuperándome y poder llegar de lo mejor posible al inicio del torneo”, indicó.



El atacante de 27 años comentó un poco de lo que buscará plasmar Eduardo “Chacho” Coudet dentro de la cancha.



“Ya lo conocía por lo que hizo en Rosario Central, él busca que el equipo presione constantemente, busca un ritmo, que si lo aguantamos, va a ser muy interesante. Dios quiera y todos tiremos para el mismo lado”, concluyó.



El apodado “Pantera” tuvo un altercador en su etapa en Argentina con el conductor, Claudio Azzaro, quien recientemente criticó el futbol mexicano, el atacante no le da mucha “bola” a lo que diga el personaje.



“Yo de esa persona no tengo nada que decir, para mi no existe, él tuvo algo contra mi, así que lo demostré donde se tiene que demostrar que fue dentro de la cancha, lo que diga o no diga, no me interesa”, explicó.