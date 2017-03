Continúan visorias de Xolos Academy FC

TIJUANA, Baja California(GH)

El Club Tijuana continúa con su encomienda de ser parte de la comunidad. En esta ocasión, los Xoloitzcuintles buscarán detectar a jóvenes talentos en ambos lados de la frontera con la segunda etapa de visorias de Xolos Academy FC para ingresarlos en los equipos que competirán en la "Cal South’s Presidio League" y en la "San Diego Developmental Academy". Xolos Academy FC en Chula Vista, California, así como la academia en Cliffwood, New Jersey, realizarán estas visorias en el mes de Marzo.La Academia de Chula Vista recibirá a niños y niñas prospectos el 7 y 9 de Marzo para las categorías 2003-2005, así como los días 13 y 15 de Marzo para las divisiones de 1998 a 2002. El visoreo se realizará de 17:00 a 20:00 horas en la San Ysidro High School de San Diego. Una siguiente etapa de visorias se realizará el 13 y 15 de Marzo para categorías de 1998 a 2002.En tanto, Xolos Academy FC de New Jersey realizará el visoreo el 11 de Marzo para niñas y niños para las categorías Sub8 y Sub10. El horario de estas pruebas será de 11:00 a 13:00 horas en las instalaciones de Top Notch Soccer (423 County Rd., Ciffwood, N.J.).Aquellos que se unan a Xolos Academy FC tendrán la oportunidad de formar parte del equipo profesional del Club Tijuana, el cual compite en la LIGA MX. Los entrenadores de la academia oficial del Club Tijuana en Estados Unidos utilizan el mismo método que utiliza el primer equipo Xoloitzcuintle. Xolos Academy FC no solo se enfoca en desarrollar las habilidades atléticas de sus alumnos, sino que realiza un trabajo integral para formar individuos de bien para la sociedad. Motiva a los atletas a realizar el trabajo en equipo, así como la dedicación de ser una persona responsable. Xolos Academy FC cuenta con afiliados en Oxnard, California, las Carolinas y New Jersey, significa la primera piedra para realizar una carrera en el futbol profesional. Los prospectos tendrán la oportunidad de crecer a través del sistema de desarrollo de fuerzas básicas del Club Tijuana.Para realizar estas visorias es necesario llevar camiseta blanca, shorts, espinilleras, agua embotellada y un balón de futbol.