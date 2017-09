Club Tijuana enfocado en mantener racha positiva

TIJUANA, Baja California(GH)

El Club Tijuana continúa con la preparación de cara al encuentro ante Pumas de la UNAM correspondiente a la octava jornada del Apertura 2017 (10 de septiembre, 10:00 horas Tijuana).



Este martes, el Conjunto Fronterizo realizó una práctica matutina en las instalaciones del Mictlán. Posterior al entrenamiento, los Xoloitzcuintles Luis Chávez y Alejandro Donatti destacaron en conferencia de prensa que el equipo busca mantener la racha positiva tras el receso por la Fecha FIFA.



“Venimos de una racha positiva y buscamos mantenerla” adelantó Donatti. “Vamos a ir por los tres puntos, nos vamos conociendo mejor y eso queda plasmado dentro de la cancha”, agregó.



En tanto, Luis Chávez destacó que la incorporación de nuevos elementos al plantel motiva al resto del equipo.



“El equipo está motivado, estamos metidos de lleno en el trabajo, hay un buen ambiente. Los compañeros llegan a sumar, todos tienen mentalidad ganadora, su llegada motiva a seguir trabajando” indicó



El ‘24’ Rojinegro se mostró contento por la confianza recibida en este torneo.



“Chacho me ha dado la confianza, me motiva de cara a los partidos y eso me llena de confianza para hacer las cosas mejor dentro de la cancha”, concluyó.