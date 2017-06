Briones espera estar en UFC México

TIJUANA, Baja California(GH)

El peleador de artes marciales mixtas, Henry Briones, se encuentra a la expectativa de formar parte la cartelera de UFC en la capital del país el próximo 5 de agosto.



Henry Briones (19-6-1) se encuentra a la espera de que lo confirmen para la cartelera del 5 de agosto de Ultime Fighting Championship (UFC) en la Ciudad de México.



El nativo de San Diego, California, tuvo que cancelar su combate en Londres, Inglaterra, ante Brad Pickett el pasado 27 de febrero por una lesión en el codo.



“Espero que me pongan en México, creo que es cuestión de que me encuentren el peleador para el tipo de pelea que le gusta a mi gente mexicana, saben que siempre subo a fajarme y a dejar todo”, expresó el peleador de 36 años.



Mientras espera el llamado de UFC, Briones no deja de apoyar a las artes marciales mixtas del lugar en el mundo donde forjó su camino como profesional: Tijuana.



“Siempre estoy tratando de poner mi granito de arena por el MMA mexicano, me puedes ver dando seminarios, una que otra clase en el gimnasio. Esta es mi vida”, dijo tras la presentación de la cartelera de Aztk Boxing & MMA Promotions.



“Yo siento bien chingón cuando dicen que vengo representando a Tijuana y México”, confesó sobre su sentir cada que va a pelear.



Asimismo, dio un consejo para todos aquellos jóvenes que sueñan con hacer una carrera en las artes marciales mixtas.



“Que lo tomen enserio, que tengan la mentalidad de ser los mejores en lo que hacen, es un deporte que se necesita mucha disciplina, entrenar duro, correr, dormirse temprano, no sólo es subirte y decir que estás fregón para los guamazos”, concluyó.