México ya está en el Mundial

CIUDAD DE MÉXICO(Agencia Reforma)

“Nos vamos al Mundial, nos vamos al Mundial”, así despidió la gente a la Selección Mexicana del Estadio Azteca, olvidando las pesadillas de Eliminatorias pasadas y soñando ya con Rusia.



El Tricolor venció 1-0 a Panamá con gol de Hirving Lozano, el mexicano más determinante en Europa, y al que le bastaron 2 minutos en la cancha para descifrar el enigma defensivo centroamericano y poner a sus compatriotas a ahorrar de aquí a junio.



Nunca en un Hexagonal el Tri había clasificado con tanta anticipación, apenas en el séptimo partido. Lo paradójico es que Juan Carlos Osorio celebró el pase en las gradas al cumplir con el último de los 6 encuentros de suspensión de la FIFA, y que apenas 37 mil 845 aficionados, menos de la mitad del aforo, pudieron festejar el pase a la Copa del Mundo.



Solo uno entre Estados Unidos y Honduras, tercero y cuarto, aspira a los 17 puntos de México, que agregó su nombre a la selecta lista en la que ya están representativos como Brasil, Irán y Japón.



Y entonces fue momento del “Cielito lindo”, del festejo de los seleccionados con sus familiares, de los asistentes brindándose ante un equipo que ya no requirió de milagros para ser mundialista, que culminó con creces el principal objetivo para el que fue contratado Osorio.



México fue sombra y luz. El equipo del primer tiempo careció de precisión, de ideas, de alma. No fue la lluvia lo que le arruinaba el duelo a los locales, sino la falta de imaginación.

La solución de Osorio estaba en el banquillo.



Lozano ingresó al 50’ y un minuto después provocó una polémica jugada que el árbitro no marcó como penal de Roberto Chen (quien advirtió que debían cuidarse de él), y al siguiente minuto marcó el gol de la victoria con un espléndido cabezazo tras un pase de Jesús Corona.



Ser el héroe de la noche no salvó a Lozano de un regaño del capitán Andrés Guardado, cuando el juvenil se calentó con Ovalle.

México se rehusó a matar en los contragolpes: Javier Hernández abanicó el balón y luego Javier Aquino lo voló tras un pase del “muñeco diabólico”.



Y el Tri pagó con los sustos que les propinó Alberto Quintero y Luis Tejada, pero Guillermo Ochoa estuvo atento en cada jugada, para así sellar una victoria tan significativa, ponerle el cerrojo a la Eliminatoria y afinar las estrategias para Rusia 2018.-