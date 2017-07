Manny Pacquiao pierde título ante el australiano Jeff Horn

(GH)

Manny Pacquiao cayó frente al australiano Jeff Horn por decisión unánime con tarjetas de 117-111 / 115-113 / 115-113, informó ESPN En una pelea muy dividida con muchos momentos en lo que se ensució la pelea, el local Jeff Horn se llevó la pelea en los doce rounds.Pacquiao buscaba la victoria número 60 como profesional, no logró noquear a Horn en su casa. Aunque Horn fue más competitivo de lo que se esperaba, no merecía el triunfo.De acuerdo a Compubox, Pacquiao conectó 182 golpes de 573 para un 32 por ciento de aciertos, mientras que Horn apenas conectó 92 de 625 para un 18 por ciento.Horn mejoró a 17-0-1 con 11 nocauts, mientras que Pacquiao se quedó con 59-7-2 y 38 nocauts. Al final de la pelea, pese a la sorpresa de algunos, felicidad de otros y enojo de muchos, tanto Horn como Pacquiao quedaron en medirse nuevamente en una revancha.Fue un golpe durísimo para Pacquiao que esperaba recuperar posiciones en su carrera para pedir una pelea grande de nueva cuenta, mientras que Horn, que había llegado 5 a 1 abajo en las apuestas, es protagonista ya de una de las sorpresas del año, beneficiándose de la localía y su mayor fortaleza.El réferi no fue capaz de bajarle un punto a Horn pese a los cabezazos y codazos que provocaron cortes en la cabeza de Manny Pacquiao, y el tagalo pagó el precio de no haber podido noquearlo pese a tenerlo a merced en el décimo episodio en el que de milagro se mantuvo de pie el ahora nuevo campeón.