Viajando con mascotas

Según un estudio difundido a mediados de este año, creció un 30 por ciento la oferta de hospedaje pet-friendly en la Argentina



Argentina es el país con más mascotas por habitante del mundo. Mientras que la mitad de la población a nivel global tiene al menos un animal doméstico por hogar (56 por ciento), en Argentina el 80 por ciento de los ciudadanos declaró tener al menos una mascota en su hogar, y el 66 por ciento son perros, según un estudio difundido por GFK Group a mediados de este año.



Por ese motivo, qué hacer con las mascotas cuando llegan las vacaciones es un problema para los turistas de todo el mundo, pero principalmente para los argentinos. Se sabe que los gatos son más independientes y solitarios, el problema es dónde dejar a los perros.



Cada vez más son las personas que deciden llevar sus mascotas a sus vacaciones y año tras año, la industria del turismo ha empezado a adaptarse a esta tendencia. Ya sea por marketing o por una oferta genuina, el año pasado se inauguró en Mar del Plata la primera playa canina. El balneario Yes! cuenta con espacios exclusivos para perros, como un "pipi room", servicio de cuidadores, dispensadores de bolsas y palas, y están a punto de inaugurar una pileta especial para perros.



En lo que respecta a los hospedajes, en general las casas de veraneo y cabañas son más pet-friendly que los hoteles, por una cuestión de comodidad y porque los huéspedes no comparten espacios con otras personas desconocidas.



Asimismo, el 71 por ciento de las cabañas y casas de veraneo de AlquilerArgentina.com aceptan mascotas, y la oferta de este tipo de hospedaje creció un 30 por ciento en las últimas temporadas. Y lo importante es que ninguna de las casas de veraneo cobra un cargo adicional por la admisión de mascotas.



Esta política es más restrictiva en los hoteles, donde hay espacios comunes con otros huéspedes que pueden o no amar a los animales. Y en general, hospedar a la mascota tiene un costo adicional. Hay cerca de 600 hoteles que aceptan mascotas a lo largo de todo el país.



Si se busca a través de Booking.com hoteles para la primera quincena de enero en Mar del Plata que acepten mascotas, solamente hay 15 opciones disponibles, entre las que se encuentra el Hotel Sheraton, algunos hoteles de dos estrellas y el resto son cabañas.



En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Palacio Duhau Park Hyatt tiene un programa llamado VIP Program (Very Important Pets) que ofrece estadía de lujo para las mascotas, con un menú específico, servicio de peluquería y servicio de paseo en la ciudad. El Four Season también acepta mascotas de hasta siete kilos y ofrece un servicio de niñera para perros.





