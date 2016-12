Rituales para recibir el 2017

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

El fin de año está cada vez más cerca y muchas de las personas que gustan de los rituales se están preparando; y es que, en definitiva, estas costumbres pueden marcar la diferencia entre la percepción de recibir o no recibir al año de manera adecuada.



Con la despedida del 2016 se acercan nuevos propósitos y proyectos a emprender. Es así que para atraer la buena suerte recurrimos a diversos rituales, pues por muy escépticos que seamos, todos hemos llevado a cabo alguno con dicho fin, desde las tradicionales doce uvas, hasta comer y lanzar lentejas.



Estos son los 10 rituales a los que más recurren las personas para ayudarse a conseguir sus deseos y propósitos durante el año que inicia:



1. Usan ropa interior de color… entre los más populares está la ropa interior de color rojo y amarillo, pues se cree que recibir los primeros minutos de un Año Nuevo con estas prendas asegura que no faltará el amor, la pasión o la buena fortuna durante todo el 2017.



2. Hacer un borrego de la abundancia: ya sea como adorno o como un regalo, los borregos de la abundancia en figuritas de cerámica e incluso peluches adornados con listones, monedas y billetes, se convierten en todo un amuleto para atraer el dinero y la buena fortuna.



3. Realizarte una limpia: Cargar tu casa de buenas vibras es muy fácil; por medio de Internet se pueden encontrar diversos servicios, desde perfumes preparados especialmente para atraer los viajes y la buena suerte, hasta chamanes que van a tu casa para asegurar una mejor limpia.



4. Artículos relacionados con el Feng Shui: Puedes acomodar tu cuarto, oficina o casa para atraer la prosperidad de acuerdo al Feng Shui; justo algunos libros para orientarte, diseñadoras de interiores y artículos como inciensos o cuarzos.



5. ¿Quieres pasear más este 2017?: Si lo que buscas en el año nuevo es hacer viajes, tienes que salir a dar una vuelta a la manzana con tus maletas, eso sí, entre más lejos llegues, más lejos será tu viaje.



6. Los que quieren casarse: Sentarse en una silla 12 veces, una por cada campanada, es el ritual para aquellos que desean llegar al altar en el siguiente año, ¿estás listo/a?



7. Barrer las malas vibras: Este ritual sirve para expulsar las malas vibras, las penas y las cosas negativas del hogar; consiste en barrer con una escoba de adentro hasta la puerta de la calle.



8. Subir escaleras: ¿Quieres un ascenso en tu trabajo o simplemente buscas un triunfo durante el siguiente año? Entonces colócate sobre una silla o en las escaleras a manera de estar más alto/a que los demás.



9. Encender velas: Este ritual consiste en atraer diversas energías dependiendo del color de las velas que enciendas: azul para la paz, amarillas para la abundancia, rojo para el amor, verde para la salud, naranjas para la inteligencia, etc.



10. El que no puede faltar: Las 12 uvas. Una uva por cada campanada, representan los deseos que tienes para el nuevo año y un deseo que se debe hacer. Es importante que se haga sincronizado con las campanadas de las 12 de la noche.



FUENTE: http://de10.com.mx/vivir-bien/2016/12/29/10-rituales-para-recibir-el-2017-como-se-debe