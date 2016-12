Miles llenarán Times Square para celebrar el Año Nuevo

NUEVA YORK, EU(AP)

Hasta un millón de personas podrían sortear la extrema seguridad en las manzanas que rodean la icónica plaza neoyorquina de Times Square para recibir el Año Nuevo acompañadas por artistas como Gloria Estefan y Mariah Carey y observar el descenso de la brillante bola de cristal que marca el cambio de fecha.



Los celebrantes llegados de todo el mundo, y al menos algunos neoyorquinos, comenzarán a congregarse en las controladas calles a media tarde.



El espectáculo coreografiado, pensado para la televisión, combina la presencia de estrellas del pop en múltiples escenarios con fuegos artificiales a medianoche y miles de espectadores que desafían el frío invernal para asistir al evento en persona.



Durante las dos últimas décadas, la seguridad que rodea a la fiesta se incrementó gradualmente.



Los recientes ataques letales con camiones en Alemania y Francia motivaron una nueva medida de seguridad esta Nochevieja. Decenas de camiones de recolección de basura, de unas 20 toneladas de peso, cargados con otras 15 toneladas de arena, se estacionarán en las calles próximas a la zona de la fiesta.



Unos 7.000 policías, además de unidades antiterroristas armadas y perros entrenados en la detección de explosivos, forman el dispositivo de seguridad.



Este año, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, será el encargado de presionar el botón que dará inicio a la cuenta atrás de 60 segundos para recibir 2017.



Carey es la principal estrella del "Dick Clark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacrest" de Times Square que se emite en la televisora ABC. También actuarán Gloria Estefan y el reparto de su musical de Broadway "On Your Feet!", la banda de pop DNCE y la estrella del country Thomas Rhett.



Una vez que la multitud abandone Times Square, un pequeño ejército de empleados municipales compuesto por 235 trabajadores de limpieza, 45 policías y dos subdirectores de la policía se ocupará de acondicionar la zona.



El año pasado, los equipos retiraron más de 44 toneladas de basura.