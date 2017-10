Los perros más recordados de las caricaturas

(Tomada de la Red)

Los perros son los más recordados en las caricaturas, esos programas que se veían o se siguen viendo en canales televisivos como Cartoon Network, Nickelodeon, Disney hasta en la televisión nacional como RCN o Caracol. Por eso, se ha hecho un top de las mascotas que dejaron huella en la memoria de los televidentes.



Scooby Doo: Tener el nombre del programa bajo el de la mascota es un gran mérito para este perro torpe, divertido, travieso, asustadizo y glotón. Se supone que su raza es gran danés y pertenece al grupo de investigadores de Misterio a la Orden, conformada por los adolescentes, Fred, Daphne, Vilma y su mejor amigo, Shaggy, quienes viajaban a través del mundo, en la Máquina del Misterio, desenmascarando aparentes monstruos que siempre resultaban ser criminales.



Pluto: Personaje popularizado de la compañía Walt Disney. Es la mascota de Mickey Mouse, aunque en algunas presentaciones, también del Pato Donald y Tribilín (Goofy). En algunas animaciones, tiene un hijo. Se dice que el nombre se debe a que cuando se publicó la caricatura, se había descubierto el planeta Plutón, Pluto en inglés.



Snoopy: Este es el beagle más famoso en la cultura popular. Junto a Charlie Brown, es el protagonista de la tira cómica, Peanuts, también conocida como Carlitos, Charlie Brown y Snoopy o también, Rabanitos. Su creador, Charles Schulz, ha confesado en entrevistas que la personalidad fantasiosa se debe a que de lo contrario, sufriría los estragos de la monotonía. Snoopy se echa en el techo de su caseta, junto a su fiel amigo, el pájaro amarillo Woodstock a soñar con todo lo que podría ser, un as de aviación en la Primera Guerra Mundial, un escritor, un músico, entre otros.



Nunca está dentro de su casita, ya que es claustrofóbico, aunque posee objetos sorprendentes como una mesa de billar o una obra de van Gogh.



KÁMARA



27 de octubre del 2017





MASKOTAS

Odie: Este personaje pertenece a la tira cómica del gato, Garfield (mascota bastante popular), creada por Jim Davis. Es otro perro beagle en la lista, conocido por su personalidad siempre alegre, fiel, tierna y un poco tonta, el típico can, aunque en la película de Live Action, este es interpretado por una mezcla entre Dachshund y Terrier. Su dueño es Jon Arbuckle, aunque en las primeras caricaturas, su dueño era el compañero de apartamento de Arbuckle, Lyman.



Coraje: También conocido como Agallas, este es el perro cobarde, uno de los perros más conmemorado. Pertenece a la serie televisiva, bajo el mismo nombre, de Cartoon Network. Sus dueños son una mujer vieja escocesa y un viejo cascarrabias llamados Muriel y Eustace, Eustacio o Justo en Hispanoamérica. Coraje, a pesar su personalidad temerosa siempre termina salvando a sus amos de las garras de monstruos o seres invasores del espacio exterior.



Firulais: Aunque su nombre original es Spike, nosotros le conocemos como Firulais. Es el perro mascota en la serie de caricaturas, Aventuras en Pañales o Rugrats. El protagonista, Tommy, el bebé, es su mejor amigo y se supone que su raza es Sabueso Tigre Siberiano, claramente es ficticia. Es un perro muy amigable y protector con los bebés, como si fueran sus propios hijos.



Fuente:https://www.kienyke.com/tendencias/maskotas/perros-recordados-caricaturas