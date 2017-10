¿Qué alimentos no debes cenar?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Para muchos la cena es la comida en la cual “compensan” los alimentos que, ya sea por cuestiones económicas o de tiempo, no consumieron durante el día; sin embargo, hay alimentos que no se sugieren comer de noche porque puede causar problemas para conciliar el sueño.



Aquellos alimentos que contienen harinas refinadas y azúcares son los que deberían evitarse a la hora de cenar, pues estos aportan energía que nuestro cuerpo fácilmente almacena en forma de grasa; por ejemplo: pizza, sopas instantáneas y pan de dulce.



Algunas frutas, aunque son buenas como postre o refrigerio, no representan una buena opción para comerlas por la noche, pues también aportan energía que nos mantendrá activos en lugar de dormir y su alto contenido de azúcar no se aprovecha de manera benéfica al irnos a la cama después de degustarlas.



Por otro lado, existen alimentos que provocan malestar estomacal. Algunos cortes de carne roja, resultan difíciles de digerir por su alto contenido en grasa, lo cual ocasiona dificultades para poder caer en los brazos de Morfeo.



Las leguminosas, como habas, frijoles, lentejas, etcétera; contienen fibra que resulta difícil de digerir para algunas personas. Esto puede ocasionar gases y molestias estomacales con las que no se podrá dormir cómodamente.



Los alimentos irritantes, como aquellos que contienen picante y especias, pueden causar reflujo y acidez.



Todo esto no quiere decir que debes privarte de la cena, sólo procura incluir alimentos más ligeros y saludables y tomarlos un par de horas antes de acostarte, de esta forma tendrás un mejor descanso.



La experta en nutrición Fernanda Alvarado también recomienda limitar la ingesta de alcohol, de cafeína y de atún, porque estimulan el sistema nervioso y provocan malestar en muchas personas.