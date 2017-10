Diez razones para visitar al sicólogo

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Muchas personas, entre ellos familiares, conocidos o quienes llegan a asistir a mis conferencias, se niegan a recibir o buscar ayuda de un profesional como los sicólogos, aun necesitándolo desesperadamente.



Una primera parte, y que considero lamentable en pleno siglo XXI es que, las personas aún desconocen cuál es la función del sicoterapeuta, las actividades que desempeñan y los resultados que pueden conseguir; aunado a creencias sociales falaces propias del desconocimiento: “el psicólogo es para los locos”.



La situación, se torna aún más complicada, por la vergüenza o temor a que lo consideren como vulnerable, débil o incompetente para resolver sus propios conflictos emocionales.



Por otro lado, la soberbia intelectual, no le permite darse cuenta al sufriente, que necesita ayuda profesional en los conflictos emocionales que está presentando en la actualidad, y del camino maravilloso hacia el redescubrimiento de su persona.



Usualmente hacen expresiones como: “Yo no le voy andar contando mi vida a un desconocido”, “a mí no me van a decir que tengo que hacer”, “¡que me va a enseñar esa persona!” e incluso “yo puedo solo (a) con mis problemas”.



Aquella persona que se jacta de poder resolver sus propios conflictos, no puede, porque ningún ser humano, de manera consciente elige sufrir. Es tan solo una respuesta basada en el miedo y como ya mencioné, en su soberbia intelectual.



Otros, un grupo menor, pero de igual forma importante, son quienes asisten a terapia a “regañadientes” o “condicionados”. Ellos son quienes abandonan la terapia en un tiempo muy breve, cancelan citas, ponen pretextos para la asistencia y usualmente, expresan que no es para ellos o que la terapia no sirve.



Mi experiencia profesional me indica que estas personas son precisamente las que no funcionan, no es la sicoterapia, cuando esta área de la Sicología, que ha sido estudiada por años, les ha salvado la vida a millones de personas.



A continuación, te enlisto los 10 problemas más comunes en la actualidad, por los cuales, es altamente recomendable asistir al sicólogo.



1. Crisis de ansiedad.

2. Cambios repentinos de humor.

3. Problemas de autoestima.

4. Insatisfacción con el presente.

5. Actitudes o conductas depresivas.

6. Manejo inadecuado del estrés.

7. Dependencia emocional a personas o actividades.

8. Manejo inadecuado de las pérdidas de seres queridos.

9. Afrontamiento inadecuado de enfermedades terminales.

10. Crisis conyugales.



Y es que muchos conflictos, se pueden atender desde su origen, pero en ocasiones, la desidia, el miedo, la apatía e incluso, el optimismo en exceso son los factores que generan grandes monstruos emocionales.



A veces cuando piensas que esos problemas ya se han ido, de pronto regresan con más fuerza, generando mayor dolor y sufrimiento.



No permitas que tus problemas te dañen más.