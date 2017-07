Tu perro podría detectar si estás embarazada

(Tomada de la Red)

Además de descubrir diversas enfermedades en los humanos, pueden saber si una mujer está esperando un bebé.Los perros son increíbles, son excelentes compañeros de vida, cariñosos, entregados y poseen un olfato y un oído tan increíbles, que pueden predecir desde fenómenos naturales, hasta enfermedades en los humanos como el cáncer. Pero no solo eso, los canes también pueden saber si una mujer está embarazada…Los perros pueden tener un olfato entre 10 mil y 100 mil veces superior al del humano... Cuando los perros sienten o perciben algo diferente en sus dueños, estos cambian su actitud y comportamiento; cuando una mujer está embarazada, los perros pueden percibir los cambios hormonales y las feromonas de la mujer, por lo que puede alejarse o acercarse más a su dueña.No te sorprendas si tu perro quiere acercarse a tu vientre o si te lame la panza, tu can sabe exactamente dónde está tu bebé y se siente curioso respecto a los nuevos olores. Muchas mujeres embarazadas se alejan de sus mascotas por precaución a contagiarse de enfermedades que por mitos se cree que los perros transmiten. Lo cierto es que ellos no transmiten ninguna enfermedad ni reacciones alérgicas, las reacciones alérgicas solo pueden ocurrir si ya la persona es alérgica, claro esta que al tener contacto con nuestras mascotas ya sea en estado de embarazo o en la vida cotidiana debemos tener precauciones de aseo, como lavarse las manos cada vez que se le acaricié, mantener sus baños de rutina, limpios de garrapatas y muy importante al día con sus vacunas.Una vez que ya nació tu bebé, se recomienda que envuelvas al pequeño en una toalla para que se impregne con su olor, toalla que dejarás que tu perro huela y se familiarice con el nuevo miembro sin necesidad de que tengan contacto inmediato.Con información de Embarazo.net./ https://www.sdpnoticias.com/estilo-de-vida/2017/03/21/tu-perro-podria-detectar-si-estas-embarazada