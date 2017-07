Cirugía plástica para perros, una tendencia cuestionable

(Tomada de la Red)

Tal como para los humanos; ahora existen cirugías estéticas para hacer que tu mascota tenga menos arrugas o esté más delgada.Las mascotas son hermosas; nos dan un amor incondicional como nadie más, nos cuidan, nos apapachan y son lo máximo. Muchos acostumbran vestirlos y aunque esto no es lo más recomendable porque también es una forma de violencia contra ellos. Sin embargo, ahora existe una tendencia que realmente nos preocupa y que es cuestionable: las cirugías plásticas para mascotas.Aunque no lo creas, muchos consideran que este tipo de operaciones benefician a sus mascotas y las hacen ver más bonitas; lo cierto es que no hay nada mejor que dejar que un perro sea tal cual sin que los humanos seamos invasivos en la vida de los peludos. A pesar de que estos procedimientos tienen un fin estético, el realizarlas pueden disminuir considerablemente el tiempo de vida de tu mascota.Una de las cirugías más solicitadas es la de la colocación de testículos a quienes han sido castrados. El proceso se llama "Neuticles", en el cual se le agregan unos testículos de silicona a las mascotas, de la misma forma en la que muchas mujeres se agregan senos de forma artificial con fines estéticos. Sí, aunque no lo creas…Otro de los procedimientos es la inyección de bótox para mantener firmes las orejas, reducir las arrugas, de sus rostros y más. Claro, existen algunas que son necesarias como aquellos que tienen problemas respiratorios por la formación de su nariz; pero vaya, a veces los humanos rozamos en lo ridículo. ¡No lo hagas!