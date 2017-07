Últimas tendencias en nutrición para bajar de peso

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Al hablar de nutrición nos referimos no sólo a los cambios que puedan darse en los productos, sino también a las corrientes y creencias del consumidor.



Hoy, hay algunos factores que debemos tomar en cuenta, aquellos a los cuales el usuario presta gran atención; por ejemplo, se ha generalizado la tendencia de adquirir productos que destacan sus propiedades naturales, aquellos que conocemos como 100%. Por otro lado cada vez es más común que la gente sepa leer las etiquetas de los productos y elimine de su carrito aquellos que tengan gran cantidad de conservadores, colorantes o aditivos desconocidos.



Asimismo las personas se inclinan cada vez más por elegir aquellas marcas que sean cuidadosas con el medio ambiente o bien socialmente responsables.



Las nuevas tendencias en nutrición son un factor clave para la sociedad y la industria de alimentos, debido a que están ligadas a aspectos tales como el control de la obesidad, diabetes y otras enfermedades. Además, recaen directamente en el tamaño de la porción y la cantidad de nutrientes.



Los snacks. Ahora todos hacemos colaciones y esto se ha vuelto una tendencia y una exigencia del consumidor que cada día se muestra más preocupado por su salud, lo que implica que la industria desarrolle nuevos productos saludables para diferentes horas del día.



La importancia de las colaciones radica en que, nos ayudan a controlar la glucosa, por supuesto esto sólo si son snacks saludables que contengan frutas o verduras o bien alguna proteína; evitan el descenso abrupto de glucosa, previniendo la hipoglucemia; impiden el aumento de peso, ya que al realizar 3 comidas fuertes al día, el organismo está imposibilitado para consumir al momento todas las calorías que recibe, por ello es recomendable 3 comidas y dos colaciones y por último nos ayuda a sentirnos satisfechos.



Otra aportación del siglo XXI a la alimentación son los superfoods, típico que todo mundo habla del salmón, los frutos rojos que son antioxidantes, la chía, la maca, la quinoa, etc.



Ustedes se preguntarán ¿qué cualidad tienen estos alimentos para convertirse en superfoods?, se acepta este término para hablar de aquellos que cumplen con altos niveles de vitaminas y minerales.



A continuación te doy 3 ejemplos:



· Acai: Actualmente está muy de moda; es un fruto morado que se ha hecho famoso por las propiedades que nos aporta para bajar de peso y lucir más jóvenes. Esta fruta contiene niveles altos de antioxidantes que ayudan a combatir el cáncer y problemas de corazón. Normalmente lo puedes encontrar congelado, en polvo o en jugos.



· La chía: Esta semilla mexicana proporciona una gran cantidad de nutrientes como omega-3, fibra y calcio. Así que si no eres fan del pescado empieza a comer chía.



· Té de Matcha: Muy rico en antioxidantes, previene el envejecimiento, reduce la inflamación y te ayuda a perder peso, además tiene un gran aporte de energía.



Por otro lado podemos encontrar las aguas funcionales, pero ¿qué es un agua funcional?



Son aquellas que ofrecen beneficios para la salud y el autocuidado; se les puede adicionar: calcio de leche, omegas, proteína aislada de soya, fibras, prebióticos, probióticos, polifenoles, vitaminas, minerales y otros ingredientes que les confieren beneficios específicos que pueden ser declarados en el producto.



Las aguas funcionales nos han venido a facilitar la vida, ya que de acuerdo al ritmo que llevamos, se nos pasa muy de prisa el tiempo y en ocasiones no podemos detenernos a pensar en lo que necesita nuestro cuerpo, pero sabemos que una bebida funcional nos puede simplificar muchas tareas.



Dentro de esta categoría podemos encontrar a Fibré, la primera y única agua adicionada con fibra, que pueden encontrar en dos deliciosos sabores manzana-kiwi y jamaica-arándano, ambos sin calorías. Esta gran bebida funcional nos aporta en una botella de 600ml el 25% de la fibra recomendada al día, lo que equivale a la fibra de 3 manzanas.



Otra innovadora tendencia son los smoothies ya que con ellos no hay pretexto para no desayunar porque en un licuado de este tipo, que preparas en 5 minutos, puedes tener una súper comida y la energía que necesitas para todo el día.



Existen smoothies o licuados para diferentes necesidades, con aportes distintos de energía, para bajar de peso, el colesterol o el azúcar, así como para convertirse en un desayuno muy completo.



Cambiar de estilo de vida no es posible de un día para otro, es un proceso que puede tomar meses, pero incorporar superfoods, bebidas funcionales y smoothies a tu dieta, es una muy buena manera de comenzar.