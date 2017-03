¿Por qué algunas mascotas tienen problemas de comportamiento?

(Tomada de la Red)

Siempre he tenido perros y creo firmemente que deben tener buen comportamiento, sobre todo si son grandes. El entrenamiento que le he dado a mis mascotas lo he aprendido por mi cuenta, leyendo, con una entrenadora y por experiencia. No soy una experta y con humildad puedo admitir que la mayoría del tiempo, mis mascotas hacen lo que les da la gana...



Recientemente están demostrando un comportamiento que no me gusta y hasta me preocupa un poco por no estar segura lo que puede indicar. Por esta razón, me he dado a la tarea de investigar qué puede significar y si es necesario corregirlo.



La mayoría de los problemas vienen por aburrimiento, falta de ejercicio, querer llamar la atención, ansiedad o mensaje equivocado por sus dueños. Además, es importante siempre tratar de determinar la razón para entonces trabajar para eliminarla. Aquí algunas razones de comportamiento que debe tener en cuenta:



Ladridos: Para poder corregirlo, hay que determinar por qué lo esta vocalizando. La realidad es que el ladrido en muchos casos tiene su razón, alerta, juego, buscando atención, ansiedad, aburrimiento o respondiendo a otros perros. Para controlar ladrido excesivo hay que tener paciencia y ser consistente además de enseñarle al perro comandos para ladrar y para silencio.



Morder o mordisquear: Es una acción natural para los perros, pero puede convertirse en un problema si se termina en destrucción. Puede ser porque le están saliendo los dientes, aburrimiento, exceso de energía, ansiedad y curiosidad. Para atenderlo, estimule al perro a morder lo que es apropiado proveyéndole una variedad de juguetes y limite el acceso a sus cosas personales como los zapatos.



Excavar: La mayoría de los perros hacen esto por instinto, aunque algunas razas son más propensas por su historial de cacería. Las razones para excavar usualmente son aburrimiento y exceso de energía, ansiedad, instinto, buscando confort (como una cueva o frío), esconder cosas, para escapar o ganar acceso. Si excavar es inevitable, separe un área en el patio donde sea permitido, como una caja de arena.



Agresión: Es importante saber que cualquier perro tiene el potencial de volverse agresivo. Es recomendable consultar al veterinario, para saber si el origen del problema es de salud. Luego busque la ayuda de un entrenador con experiencia o un especialista en comportamiento canino. Usualmente se requiere tomar medidas serias para proteger a otros de perros agresivos.



