¡Así de debe de poner el perfume!

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Desde tiempos remotos, aplicar el perfume ha sido considerado un ritual, pues cuando se descubre que a través de éste se pueden despertar emociones en otras personas y en uno mismo –atracción, recuerdos, emoción– esto se transforma en toda una experiencia.



El perfume envuelve y ayuda a definir la personalidad, además, nos induce a un estado de placer absoluto. Por ello, los expertos de Natura Perfumería y Jean Charles Niel, Senior Perfumer en International Flavors & Fragrances Inc., te comparten 5 tips que te ayudarán a disfrutar al máximo tu fragancia preferida:



1. En lugares donde late el pulso. Para resaltar más el perfume, aplícalo en las partes del cuerpo donde las temperaturas son más altas para que la evaporación sea lenta como: cuello (carótidas), muñecas (venas) y detrás de las orejas.



2. Nunca sobre la ropa. Vaporizar un perfume sobre las prendas de vestir puede aumentar su difusión debido al contacto con el aire, sin embargo, no es recomendable hacerlo porque puede manchar la ropa.



3. Después del baño. Cuando la piel está húmeda absorbe mejor el aroma, lo que hace que éste dure más.



4. Nunca apliques en exceso. Si utilizas mucho perfume es posible que proyectes lo contrario a lo que deseas, y a su vez, podrías incomodar a otras personas. Lo mejor es aplicarlo de forma moderada en las zonas recomendadas.



5. Una fragancia para cada ocasión. Es importante no combinar las fragancias, es decir, si utilizas un perfume por la mañana y quieres aplicar otro en el transcurso del día o en la noche, báñate para eliminar el primero y así evitarás alterar el aroma del segundo.



FUENTE: http://mx.emedemujer.com/actualidad/5-tips-aplicar-perfume/