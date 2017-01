CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Además de todo lo que descubriste de tu ex, también te diste cuenta de que era un gran narcisista. Y si no lo sabías, en realidad existen distintos tipos de narcisistas (y abundan). Averigua si estuviste o estás con alguno de estos tipos de narcisista.



1. El infiel

Los infieles son grandes mentirosos. Lo que hacen muchas veces es racionalizar su infidelidad, lo hacen “porque tienen mucho amor para dar y es su deber difundirlo con todas las personas que lo necesitan”. Aunque parece increíble este discurso, él lo dice con naturalidad. Este tipo de narcisista tiene muchos admiradores, todo el tiempo pueden contar con alguien que inmediatamente levanten su ego cuando lo necesiten.



2. El egoísta

Todos conocemos a personas egoístas, pero los narcisistas confían en las certezas de sus opiniones y encuentran casi imposible considerar la de otros. Es fácil identificarlos, todas las conversaciones que tienen terminan siendo sobre su persona y todo lo que importa es lo que ellos desean. Cada vez que quieres charlar un problema que tienes, te das cuenta de que siempre intenta hablar sobre él.



3. El que lo sabe todo

Siempre que tengas el foco de atención, se asegurará de que pronto vuelva hacia él. ¿Qué buscan? Que la atención siempre vaya en una dirección favorable para ellos. Te intimidan con argumentos que resultan agobiantes, solo para tener la última palabra y decir “yo tenía razón”.



4. El Romeo

Usan sus ventajas físicas para ser maestros de la seducción. Primero usarán su poder de atracción para conquistarte y después te ignorarán, algo que hace todo el tiempo y con todas. Este tipo de narcisista no solo se ve más atractivo, sino que también siempre busca ser el mejor vestido.



5. El controlador

Solo se sienten seguros si pueden controlarte —lo que piensas, dices o haces—. Debes ver las cosas a su modo y se molestarán si no estás de acuerdo con su opinión, y no se sienten culpables de nada. Una persona muy tóxica que querrás lejos.



6. La víctima

Es un narcisista muy diferente al resto: se muestran vulnerables. Dicen que su vida es un desastre, pero por lo que les pasa, jamás por lo que han hecho. No nota ni se preocupa si algo te está afligiendo, ya que están muy ocupados con la autocompasión, y si se interesan es porque quieren sacar alguna ventaja.



En toda relación es importante la opinión de ambos, ¡no es sano estar con alguien que solo pueda ver su mundo!



FUENTE: http://www.vix.com/es/pareja/175842/6-tipos-de-narcisistas-que-seguro-querras-lejos-de-tu-vida