Bebidas que no ayudan a bajar de peso

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Ya conoces a los enemigos, ¿no? Las bebidas alcohólicas, las malteadas, la soda. Todos saben que si quieren bajar de peso, tienen que bajarle al azúcar, y a ciertas bebidas que tienen muchísimas calorías.



Sin embargo, éstas no son las únicas que pueden estropear tus planes, pues hay otros enemigos disfrazados que estarían arruinando tu dieta ¡y tú ni en cuenta!



Café



Ese frappe, mocha o latte que te preparas cada mañana no te ayudará a bajar de peso. Pero eso no quiere decir que debas entrar a rehabilitación por tu adicción a la cafeína, sólo tienes que modificar tu rutina. En lugar de agregarle crema a tu café, usa leche de soya, y en lugar de ordenar un frappe de caramelo, pide un café negro y agrégale un endulzante artificial en lugar de muchas cucharadas de azúcar.



Jugo



Incluso el jugo más natural tiene muchísima azúcar. Tan sólo un vaso de jugo de pera 100% natural trae como 9 cucharadas de azúcar, y ni hablemos del de naranja que trae casi lo mismo ¡o más! Nuestra recomendación es, en lugar de hacer un jugo de fruta, haz un jugo combinado con verduras.



Leche



La leche por sí misma tiene muchas calorías, pero hay varios estudios que confirman que la leche baja en grasas también. Nuestra recomendación es que, en lugar de tomar leche de vaca, optes por leche de almendras que tan sólo tiene 40 calorías por taza y conserva su contenido de calcio.



Smoothies



Pensarías que un smoothie hecho con frutas y verduras sería súper saludable… pero no siempre es el caso. El problema no es el smoothie mismo, sino las cantidades, y es que es tan FÁCIL poner tanto alimento en la licuadora, que seguro terminas preparando una jarra de smoothie para ti solita. Y sólo porque sean alimentos saludables, no quiere decir que sea bueno consumirlos en cantidades exageradas.



Bebidas energéticas



Es fácil tomar una bebida energética y pensar que no hace daño, pero la realidad es que si comes bien, duermes tus horas y haces ejercicio, no necesitas la ayuda de otros complementos para tener energía. Sin mencionar que este tipo de bebidas causan un bajón de energía al final del día, el cual podría darte hambre y antojos.