Cuando se presentan los celos entre nuestras mascotas lo que ocurre es que se dan conflictos por territorialidad.



Lo más común es que los celos se den cuando llega un nuevo animal al hogar, lo cual puede ser traumático tanto para la mascota antigua como para la recién llegada. Nosotros, como dueños, lo que deseamos es que nuestras mascotas se entiendan y puedan vivir en paz y armonía, pero lograrlo puede resultar complejo y lo más probable es que requiera tiempo y paciencia.



A continuación te damos algunas sencillas recomendaciones para conocer y poner remedio a los celos entre tus mascotas.



Prevenir los celos entre mascotas

1. Esterilización: si tienes un gato macho como mascota y deseas incorporar otro felino a tu hogar, una buena opción para minimizar sus celos es esterilizarlo, ya que al hacerlo reduces su conducta territorial y agresiva, a parte de otros beneficios que no comentaremos en este artículo.



2. Adiestramiento: es esencial para controlar los celos entre mascotas un buen adiestramiento. Si desde cachorros acostumbras a tus animales a la presencia de otras razas y otras especies, cuando estos sean adultos, les resultará más fácil asimilar la situación de convivencia con otras mascotas. Saca a tu mascota a pasear y permítele jugar con otros animales y el contacto con otros humanos. Ten en cuenta que los celos en los animales también pueden presentarse por la presencia de un nuevo humano en casa. Si acostumbras a tu amiguito a estas situaciones harás que sea un animal sociable.



3. El sexo: si es posible evita que haya competencia directa entre tus mascotas. Si acoges un nuevo animal en tu familia, sea un gato o un perro o un ave, que sea del sexo contrario. Un perro macho, comúnmente se siente amenazado si llevas a casa a otro perro macho y generalmente, sucederá lo mismo con todas las especies.



Disminuye la tensión entre las mascotas

Una vez estéis en casa, deberás también aplicar ciertos criterios para evitar que los animales se sientan celosos entre ellos hacia ti.



Presenta a tu mascota al recién llegado a casa. Una buena formula es decirle por ejemplo “Hola Roco ella es Tara”. Luego deja que se huelan para que de esta manera haya un reconocimiento inicial. Sobretodo no te alejes y controla la situación en todo momento. No fuerces a ninguno de los dos a que interactúen. Si deciden no hacer nada déjales y lo pruebas al cabo de un rato.



Evita sentir nervios para no trasmitírselos a tus animales. Déjalos que se examinen pero siempre al inicio, bajo tu supervisión. Conforme pase el tiempo y veas que se relacionan mejor, puedes dejarlos gradualmente más tiempo a solas.



Si quieres evitar que haya celos entre mascotas evita que estos compartan sus platos. Debes dar a cada uno un área especial para alimentarse así como un plato separado. De esta forma reducirás la posibilidad de que se presenten peleas por alimento.



Para controlar los celos deberás también cuidar dar lo mismo a ambas mascotas. Esto implica la misma atención, juegos, salidas, alimentos y cariño. Refuerza la seguridad de tus animales y no los desplaces.



Finalmente y si tienes más dudas al respecto no dudes en consultar a tu veterinario, un adiestrador o un etólogo, quien podrá darte buenas recomendaciones para prevenir o superar este problema.



