Lo que debes hacer para aumentar tu masa muscular

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

¿Quieres lucir unos músculos increíbles? Pues seguro ya sabes que no se trata solamente de levantar pesas...



1. Consume más proteínas



Empieza a leer las etiquetas de los alimentos para tener una idea de cuántas calorías ya estás consumiendo, y luego añade 500 calorías más a ese número. El objetivo es ingerir alrededor de un gramo de proteína cada 500 gramos de peso corporal cada día, porque es probable que no estés consumiendo suficientes proteínas.



2. No hagas tanto cardio



¿Alguna vez pensaste cuánto ejercicio cardio puedes hacer sin perder masa muscular? Guíate por esto: puedes hacer hasta dos días de jogging ligero en la cinta de correr, pero cada sesión no puede superar los 30 minutos.



3. Haz abdominales de esta manera





Si quieres aumentar la masa muscular en el vientre, hay una forma de lograrlo y es haciendo abdominales de esa manera: no debes realizar más de 20 series por grupo muscular, e incluso cerca de 12 es aún mejor.



Además, el entrenamiento nunca debe durar más de 45 minutos. En lugar de centrarte en hacer más abdominales, debes esforzarte por usar pesos más pesados y efectuar movimientos más controlados.



4. Estira



El estiramiento de cualquier tipo te ayudará a mantener los músculos flexibles, prevenir lesiones y recuperarte mejor y más rápidamente.



5. Cambia la rutina de ejercicio



Cada cuatro a seis semanas necesitas cambiar alguna parte de tu rutina de ejercicio, ya sea el número de repeticiones que haces, la cantidad de tiempo que descansas, los ejercicios que realizas o cualquier otra variable de entrenamiento.



Claro que si combinas todos estos consejos para aumentar la masa muscular, verás resultados mucho más rápido.



FUENTE: http://www.vix.com/es/salud/173785/si-quieres-aumentar-la-masa-muscular-esto-es-lo-que-debes-hacer