¿Manchas blancas en las uñas?

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Que si aparecen por las mentiras que decimos o por la falta de calcio, son algunos de los mitos que rondan para descifrar la razón de estar marcas blancas. En realidad la leuconiquia –como es conocida- se producen como consecuencia de micro roturas en la matriz de la uña, lo cual ocasiona que la queratinización no sea normal y se vuelvan más frágiles.



Morderse las cutículas o cortalas, teclear con fuerza, hacer muchas manualidades, dar golpecitos con las uñas contra la mesa o hacerse manicuras agresivas pueden ocasionar traumatismos, lo que generará la aparición de manchas blancas.



No existe ningún tipo de tratamiento para la leuconiquia, pero eso no es motivo de preocupación, ya que estas manchas son inofensivas. Sin embargo, cuando tienden a aparecer varias de estas líneas a lo largo de toda la uña puede indicar que existe un daño permanente en la matriz, por lo que se debería consultar a un dermatólogo.



Para evitar estas manchas antiestéticas es importante llevar ciertos cuidados, puedes fortalecer tus uñas al sumergirlas en una mezcla entre aceite de ricino con limón, también conseguirás los mismos resultados con aceite de oliva templado o de almendras.



En cambio si tus uñas se rompen con mucha facilidad, puedes introducir las manos en un recipiente con agua y vinagre, los componentes de este líquido las endurecerá.



Otra manera de protegerlas es mantener una buena higiene e hidratación –sobre todo después de una manicura o pedicura-, además se tiene que evitar el uso de jabones muy fuertes, pasar la lima de manera exagera y aplicar una capa de brillo antes de pintarlas.



La alimentación también influye en el aspecto de las uñas, para ello se tiene que ingerir muchas frutas y verduras debido que sus propiedades favorece su crecimiento y su desarrollo correcto.



FUENTE: http://mx.emedemujer.com/salud-belleza/las-manchas-blancas-aparecen-las-unas/