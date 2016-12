Guapa en estas fiestas

CIUDAD DE MÉXICO(Agencia Reforma)

En las celebraciones de fin de año, el ‘makeup’ es fundamental, especialmente para las mujeres que disfrutan arreglarse de manera especial y así atraer todas las miradas.



Para lograrlo con éxito, la experta Silvia Galván recomienda que, si tienes la inquietud de llevar un look diferente al que usas convencionalmente, ¡te atrevas! Eso sí, con ayuda de los profesionales para que te sugieran aquellas opciones que más te favorecen.



“Para el maquillista, cada rostro es como un cuadro a pintar: Hay algunos abstractos y otros con más profundidad. Cada uno le inspira de manera diferente, ya sea para aplicar algo clásico o algo más ‘trendy’”, comenta Silvia en uno de sus salones, ubicado en Sombrerete 486, en la Condesa.



En estas fechas en que los metálicos son las tonalidades por excelencia, esta estilista nos demuestra, con el apoyo de la ‘makeup artist’ Georgina Gómez, dos alternativas para triunfar.



QUÉ LLEVAR EN LA COSMETIQUERA



-Espejo de aumento



-Si usas pestañas postizas, adhesivo dúo y palillo de dientes



-Hisopos



-Bálsamo



-Lipstick de retoque



-Pinzas de ceja



-Brocha firme



-Lápiz negro para el delineado



-Pincel corrector



Paso a paso



Es importante que, al acudir al salón, tu rostro esté completamente limpio, para que el maquillista pueda apreciar con mayor claridad tus rasgos y facciones.



Sombras



¡Siempre serán el punto focal! En este caso se aplicaron en versión húmeda en morado para resaltar el color de ojos y se difuminaron perfectamente.



Para dar luz y agrandar, se usó una más en dorado, de la mitad del párpado hacia abajo.



Las cejas son el marco de tu mirada, por lo que, si no están bien delineadas, el maquillaje no lucirá.



Pestañas



Colocar unas postizas con un buen delineado que alargue es una excelente opción.



La base debe ser del tono más acorde al de tu piel para que luzca muy natural.



De la gama del rubor, se debe jugar con los tonos de piel.



Se aplicaron labiales palo de rosa y ‘nude’, para hacer contraste con los ojos.



Peinado



Trenzado ‘messy’. Tendencia que maneja efectos sutiles y naturales, pero que enmarcan el cabello para darle una mayor durabilidad al look. Se trata de una apariencia despreocupada y ‘curly’ que se lleva a manera de trenza.