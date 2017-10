Las razas de perros elegidas por adultos mayores

(Tomada de la Red)

Las mascotas suelen ser símbolo de vitalidad y energía para cualquier hogar. Si algo caracteriza a los perros es su diferente estilo en materia de temperamento, se adecuan a cada personalidad y rango de edad propicio al entorno familiar. Existen razas especialmente recomendadas para adultos mayores, y la ciencia ya destacó los múltiples beneficios en relación a la salud y a los animales en el hogar.



Un completo y reciente estudio, liderado por Waltham (MARS) y en colaboración con la Universidad de Lincoln y la Universidad de Glasgow, reveló otro curioso dato relacionado con la presencia de perros en las casas de adultos mayores, quienes, gracias a la presencia animal, tienen más probabilidades de alcanzar los niveles de actividad física recomendados por la Organización Mundial de la salud (OMS). Paseos diarios y actividades varias relacionadas con la mascota puede ser la clave para una vida saludable. Pero existen razas especialmente acordes para este sector poblacional.



"El síndrome del nido vacío afecta a muchos de nuestros mayores cuando los hijos abandonan el hogar. Además, salir con los perros a pasear ayuda a socializarse, ya que es una actividad que permite relacionarse con otras personas, consiguiendo así compañía tanto dentro como fuera de casa", aseguró al país la cadena de tiendas de animales Kiwoko.



El caniche es un clásico para los adultos. Por los parques y plazas es posible observar que se trata de una de las razas preferidas por muchos. Su gracia, inteligencia y tranquilidad hogareña los destaca como una de las razas más propicias para un hogar sin niños.



"De hecho, ha sido utilizado en el circo para hacer espectáculos de agilidad y equilibrio por su inteligencia y fuerza física, que le permite bailar y mantener el equilibrio sobre dos patas durante mucho tiempo", aseguró Manuel Lázaro, vocal del Colegio de Veterinarios de Madrid.



En segundo lugar se puede colocar a los Chihuahuas, debido a su pequeño tamaño y especial carácter para la convivencia realmente es otra de las razas más requeridas por adultos. Generalmente cuando se llega a una edad cuando la mayoría de las responsabilidades están resueltas, los viajes suelen ser una excelente excusa para la distracción y diversión, en este caso los chihuahuas son ideales para una compañía durante tiempo completo.



El yorkshire terrier es una raza cuya principal característica es la compañía y protección hogareña. Su excelente carácter los convierte en perros irresistibles desde el primer momento en que ingresan a su nuevo hogar.



El carlino, también conocido como pug, es quizás una de las razas más simpáticas del momento. Su éxito está vinculado a la película Hombres de negro, que hizo que muchos que hasta ese momento desconocían su personalidad no dudasen en asesorarse e incorporar esta sociable y divertida raza en el hogar.



"No es un perro para grandes caminatas, y menos en las épocas de calor, ya que no respiran muy bien y no las aguantan, pero les gusta salir a la calle y jugar", aseguró el especialista veterinario.



