Trucos para reservar el mejor asiento en el avión

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Si viajas solo o en familia, el sitio de reservas online Expedia.com te comparte algunos trucos para elegir un buen asiento de avión y hacer más confortable el vuelo.



Asiento adicional

Reserva un asiento en la parte trasera. Son los menos populares, y eso significa que tienes más posibilidades de conseguir un lugar adicional junto a ti para estirarte, incluso recostarte a tus anchas. Otra opción es reservar el asiento de en medio, ya que las aerolíneas comienzan a ocupar los que están en los costados.



Anticípate

No esperes hasta el check-in para elegir tu lugar. La mayoría de las aerolíneas te permiten seleccionarlo hasta un mes antes del vuelo.



Evita las mamparas

Los asientos continuos a la división, entre las zonas preferentes y de turista, no son los más cómodos. Generalmente los reposabrazos son fijos, por lo que si consigues un espacio adicional junto al tuyo, no podrás estirarte. En las mamparas también se colocan las cunas para bebés.



No olvides que los asientos ubicados en las salidas de emergencia no se reclinan y tienen la mesa de servicio y monitor en los reposabrazos, lo que reduce su ancho.



Sin turbulencia

Tip para los nerviosos: Los asientos ubicados a la altura de las alas son los menos afectados durante las turbulencias.



En compañía

Si viajas con un acompañante y el vuelo es internacional, busquen los asientos de la cola, algunos aviones tienen solo dos asientos en esta zona.



Arriésguense a reservar el pasillo y ventanilla, dejando libre el lugar del medio. Con suerte, el asiento que está entre los dos quedará libre.